[Video] Kevin Spacey reaparece como Frank Underwood y se defiende de acusaciones

Kevin Spacey reapareció con un extraño video que publicó en sus redes sociales, en el que se defiende de las presuntas acusaciones de violencia sexual.

En el video, bajo el título "Let Me Be Frank", el actor retoma su papel de Frank Underwood, de House of Cards para realizar un monólogo en el que hace referencia a su despido de la serie y las acusaciones que ha tenido tenido que enfrentar.

Sé lo que quieres. Me quieres de vuelta. Toda esta presunción hecha para un final tan insatisfactorio, y pensar que podría haber sido una despedida tan memorable. Puedo te lo prometo. Si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que sí hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice. Las conclusiones pueden ser engañosas. ¿Me extrañas?





De hecho, Spacey todavía está bajo investigación en Los Ángeles y en Inglaterra. Y se enfrentará a un cargo más de agresión sexual y será procesado en Massachusetts el 7 de enero.

Cabe destacar, que su regreso se da luego de 14 meses en los que el actor estuvo retirado del ojo público tras enfrentar innumerables acusaciones y en donde en aquella ocasión él mismo reveló su homosexualidad.