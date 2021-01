[Video] Lady Gaga y Jennifer Lopez le dan la bienvenida a Joe Biden

Lady Gaga fue la encargada de entonar el himno de Estados Unidos durante la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

La cantante, quien estuvo acompañada de la "Marine band", deslumbró además con su atuendo conformado por una falda de color rojo, una blusa negra y un broche de paloma dorado que se colocó del lado derecho.

Su actuación fue ovacionada tanto en el escenario presencial, como en las redes sociales, en donde sus fans le expresaron su orgullo por verla en un evento de tal magnitud.

Cabe mencionar que desde ayer compartió una fotografía tomada al interior del capitolio, acompañada de un mensaje de esperanza: "Rezo porque mañana sea un día de paz para los estadounidenses. Un día para el amor, no el odio. Un día para la aceptación, no el miedo", escribió.

La siguiente artista en tomar el escenario fue Jennifer Lopez, quien entonó el clásico tema del músico Woody Guthrie "My land is your land".

La puertorriqueña aprovechó para mandar un mensaje en español a toda la comunidad latina: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", exclamó.

Ellas fueron las dos primeras celebridades en hacer acto de presencia en el programa del día. A las 20:30 horas de Washington, se llevará a cabo un evento televisivo conducido por Tom Hanks.

El programa contará con la presencia de artistas como John Legend, Demi Lovato, Justin Timberlake, Luis Fonsi, Ozuna, Foo Fighters, Bon Jovi y Bruce Springstein. La gala será transmitida por todas las cadenas de televisión estadounidenses, y las redes sociales oficiales del Comité de Inauguración Presidencial.

