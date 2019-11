[Video] "Lo que pasó me destruyó", así anuncia Yuridia su retiro de los escenarios

La cantante Yuridia anunció su retiro definitivo de los escenarios, esto, tras el incidente que vivió con una reportera de Ventaneando a su llegada al aeropuerto de Mérida Yucatán.

En cuatro videos publicados en Instagram, la intérprete de Ángel, destacó que lo que pasó la “destruyó”.

Gossip

De acuerdo a las imágenes, se muestra la llegada de la cantante, mientras la prensa la espera para poder hacerle algunas preguntas, pero la exacademica no responde a las preguntas de la prensa.

Entre las voces, se puede escuchar a la reportera de Ventaneando, quien insiste en abordar a Yuridia, “¿Cómo estas Yuridia? ¿Cómo estás? ¡Te está llendo súper bien!”, se puede escuchar en el video.

En las imágenes, donde se muestra la presunta agresión, se puede ver como el equipo de seguridad de Yuridia intenta evadir el paso de la prensa, por lo que la reportera del programa de espectáculos dice: “¿Por qué me empujas”.

Ver esta publicación en Instagram Yuridia ignora a los medios en el aeropuerto de Mérida (Video) 24 noviembre, 2019, 4:07 pm “Yuridia, ¿cómo estás? Te está yendo súper bien con tu nuevo sencillo, no Yuri”, le preguntan para las cámaras del programa “Ventaneando” y la cantante no da ninguna respuesta y sigue caminando. En el video se ve como alcanza a tomarse unas fotografías con sus fans pero sigue su camino rápidamente. “Jesús, Yuridia, por qué no quieres hablar con nosotros”, le dice la reportera al mismo tiempo que va corriendo tras ella. La cantante estaba custodiada por dos personas y ante la insistencia de la reportera, Yuridia únicamente le dice: “por qué me empujas tú a mí”, mientras uno de los de seguridad agarra del brazo a la reportera para intentar detenerla y ella le reclama por el empujón. Cerca de 10 personas, entre ellas fans de la cantante la van persiguiendo hacia la salida del aeropuerto donde la esperaba una camioneta. “Déjenla en paz”, “Te quiero mucho”, “Yuridia no hagas caso, te amo”, se escucha gritar a los fans. “Por qué esa agresividad, por qué tanta agresividad joven, qué le pasa, por qué siempre esa agresividad Yuri”, le reclaman los medios. Incluso través de la ventana una fan le pide un autógrafo pero en ese momento el vehículo se retira del lugar. Yuridia llegó a Mérida pues hoy en la noche se presentará en el Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2019. Una publicación compartida de Nelssie Carrillo (@nelssiecarrillo) el 25 Nov, 2019 a las 3:20 PST

Ante este suceso, Yuridia dio su versión de los hechos, “Lo que me pasó hoy de verdad me destruyó… como siempre me destruye que digan cosas de mí o que se aprovechen de un momento”.

Ver esta publicación en Instagram 💔 AQUÍ LA HISTORIA DE LOS HECHOS CON 4 VIDEOS ADJUNTOS Y LO QUE SUCEDE SIEMPRE PARA QUE NO SE DEJEN LLEVAR POR NOTAS AMARILLISTAS QUE LO UNICO QUE PROVOCAN ES HACER BULLYING 💔 Gracias por su apoyo haciendo Tendencia en Twitter con el hashtag #TeAmamosYuridia #EstamosContigo 😍🌵🎶😍🌵🎶😍🌵🎶😍🌵🎶😍🌵🎶😍🌵🎶😍 Para saber MÁS FECHAS de está NUEVA GIRA TOUR DESIERTO... CHECA LAS STORY de instagram 😍🎻🎶😍🎻🎶😍🎻🎶😍🎻🎶😍🎻🎶😍🎻🎶😍 #love #Yuridia #Amor #concert #NewSong #NuevaCancion #pink #Mexico #amazing #smile #follow4follow #CDMX #CiudaddeMexico #look #instalike #picoftheday #girl #instagood #bestoftheday #follow #mexicocity #colorful #style #new #song #pink #blue #people Una publicación compartida de 🌹Y U R I D I A 💖 F L O R E S🌹 (@yuridia_mx) el 25 Nov, 2019 a las 7:55 PST

En los videos, la cantante menciona que la reportera se tiró como Neymar: “esa señora se llevó su nota, obviamente lo van a editar y van hablar como siempre han hablado, que para mí es hacer bullying e incitar a la gente que haga lo mismo”.

Por su parte, en Ventaneando los conductores cuestionaron la fobia social, la cual fue anunciada por Yuridia como una de las razones de su retirada de los escenarios, incluso recibió fuertes críticas sobre su estabilidad emocional.

“Yo creo que no es feliz ni cantando ni en la vida”, mencionó Pedro Sola, seguido de Daniel Bisogno, quien señaló que su éxito y su talento llegó de manera fortuita.

Imágenes del encontronazo de @yuritaflowers con nuestro equipo en Mérida #LovisteEnVentaneando pic.twitter.com/xGIpHnS6xo — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 25, 2019