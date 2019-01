No creo que haga carrera como actriz, no tiene vocación: Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola ha causado revuelo en las redes sociales luego de sus declaraciones donde asegura que Yalizta Aparicio no tiene vocación de actriz.

En entrevista para Ventaneando, Spíndola manifestó que no cree que la oaxaqueña vaya a hacer una carrera como actriz pues no tiene la vocación que se necesita, ya que ser actriz nunca había sido que ella hubiera querido.

Asimismo, señaló que el momento que vive, así como la fama será algo fugaz, sin embargo, aseguró que le da orgullo que una muchacha de Tlaxiaco, Oaxaca, ahora esté a "ese nivel".

.@reyesspindola no cree que Yalitza Aparicio haga carrera en la actuación #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/HiNoVnyI5h — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) 21 de enero de 2019

Tras sus declaraciones, seguidores de Yalitza salieron en su defensa y aseguraron que Spíndola sólo había dicho eso por envidia y que "ya quisiera ella estar nominada a un Oscar pues recordemos que el día de ayer, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, nominó a la protagonista de Roma como Mejor Actriz.

Si la envida fuera tiña... lamentables declaraciones y menos ahora con la nominación de @YalitzaAparicio al Óscar o como mejor actriz. El tiempo responderá incógnitas, pero esta declaración sobró en este momento. — Raul Antonio Reding (@RaulReding) 22 de enero de 2019 Pues usted nunca ha estado nominada a un Oscar, creo siente envidia y no alegría por que una Mexicana triunfe yo de usted no recuerdo película o telenovela relevante mejor tómese un té para la bilis — Irma Lira (@Irmarlira10Irma) 22 de enero de 2019 Pues lo que está actriz no consiguió en toda su vida lo consiguió la otra....a eso llamo envidia — Moises Aro Martinez (@lamarakpower) 22 de enero de 2019 Lo que está es envidiosa, pero puede que tenga algo de razón, la xenofobia existe y México no es la excepción. Esta señora afirma algo que sólo el tiempo lo dirá y suena envidiosa. — Paquisha (@pverdaguer) 22 de enero de 2019