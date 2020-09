[Video] Con "Tequila", así celebra Mario Bautista las fiestas patrias

Este 2020 las fiestas patrias se celebrarán de una manera diferente, entre nuevos protocolos de sanidad, una situación incierta y una economía golpeada por el freno a muchas industrias alrededor de México, sin embargo, para Mario Bautista siempre hay más de un motivo para festejar al país, que este año celebra el 210 aniversario del inicio de su guerra de independencia.

“La mejor manera de festejar a México es festejando la vida, siendo agradecidos del país y la cultura que tenemos, las tradiciones, todo lo que significan esas tradiciones a nivel familiar, las conexiones que generan en nuestras familias como mexicanos, la comida típica. Hay que agradecer que estamos aquí para celebrar y representar a este pedazo de tierra que se llama México, hoy celebremos a todos los mexicanos que sueñan y que van por más y que no se limitan y que persiguen esos sueños que se imaginan”, dijo Mario Bautista en conferencia virtual.

Ver esta publicación en Instagram Que la rumba sigaaaaaaa 🎉 🎊 que Tequila sale mañana 🔥🔥🔥VAMONOOOO 🚀 Una publicación compartida por MARIO B🌵TEQUILA 15 SEPTIEMBREE (@mariobautista) el 14 de Sep de 2020 a las 5:39 PDT

El influencer habló también sobre aquellos ajenos a México que lo han estereotipado por sus situaciones de violencia y lento desarrollo.

“Hablen con fundamentos, cualquier persona que habla mal de México, no tiene fundamentos, solo ve series de Netflix y tiene cero información del país. Después les diría que para mí sería un placer mostrarles lo duro que es México y lo increíble que son los mexicanos, mucha gente me dice, ‘yo vengo a México y me quedo en México, porque la energía que tiene la gente es súper bonita”.

Ver esta publicación en Instagram TEQUILA SE ESTRENA EN UNAS HORAS PA PERREAR Y GRITAR VIVA MÉXICO 🇲🇽 !!! AL MISMO TIEMPO 😛😛😛 YA QUIERO QUE ESCUCHEN ESTE BEBÉ TAN CABRÓN QUE LES PREPARÉ 😍😍😍 Una publicación compartida por MARIO B🌵TEQUILA 15 SEPTIEMBREE (@mariobautista) el 14 de Sep de 2020 a las 3:09 PDT

Mario Bautista destaca también que otra manera importante y necesaria de conmemorar a la nación tricolor es festejar a sus mujeres, a quienes ubica con las palabras, “Amor, pasión, esfuerzo, dedicación, inteligencia y audacia. Yo conozco a una mujer que es mexicana y siempre es un reto porque traen esa salsita, ese flowsito que traemos los mexicanos y es algo diferente y es algo muy cool, las mujeres mexicanas son hermosamente vivas, felices audaces, sabias, es una energía bastante característica la de una mujer mexicana, muy, muy bonita”.

Tequila para agasajar

El intérprete no se limita a enumerar los festejos, lo hace también con el estreno de su sencillo, "Tequila", una canción en donde mezcla el ritmo urbano con los sonidos del mariachi y en cuyo video se hace acompañar de variadas personalidades de las redes sociales.

"Más que un reto fue una experiencia increíble, quería representar a México, así que yo y mi hermano Tsunami, le clavamos el mariachi. En el video está Luisito Comunica, Berth, Juca, Jan Carlo Bautista y Mr. Pig, fue algo increíble, el video, la vibra, la energía del set de grabación".

Para esta fusión, el ídolo juvenil, se hizo acompañar del mariachi Gama 1000, una experiencia que le dejó ganas de seguir experimentando con el género.

"Hacer la versión de Tequila en mariachi, es algo que va a pasar, es algo que se va a hacer y es algo para que toda la gente en la fiesta con mariachi, se la goce, se la disfrute y pase un buen momento con sus amigos y seres queridos”, confirmó Bautista.

Ver esta publicación en Instagram Estamos a nadaaaa de dar el grito y perrear con Tequila!!! 😛😛😛 YA CASI SALE NUESTRO NUEVO BEBÉ !!!! 🔥🔥🔥Tequila 🔥🔥🔥15 de Septiembre!!!💦💦💦 Una publicación compartida por MARIO B🌵TEQUILA 15 SEPTIEMBREE (@mariobautista) el 13 de Sep de 2020 a las 8:12 PDT

La fiesta no termina para el artista y es que en esta platica con la prensa nacional, aprovechó para confirmar que el anuncio de su presentación en La Arena Ciudad de México, agendada para el próximo 14 de noviembre bajo el concepto, Una Noche de Rumba con Mario Bautista, sigue en pie.

“La Arena Ciudad de México no se va a cancelar, estamos tomando las medidas necesarias, va a haber sanitización en la entrada, uso de cubrebocas, va a estar a la mitad el aforo, para que todos estemos a su sana distancia, pero sigamos disfrutando de la vida bailando, disfrutando de un show en vivo, pasándola bien, gozándola, como tiene que ser”.

El track, Tequila, de Mario Bautista, se encuentra disponible en las plataformas digitales, mientras que su video promocional se puede apreciar a través del canal oficial de YouTube del cantante.

