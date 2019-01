The Killers alzan la voz por los migrantes y critican a Trump con Land Of The Free

La banda estadounidense originaria de Las Vegas, The Killers, publicó el video Land Of The Free, en homenaje a los migrantes y el viacrucis que viven en la frontera México-EU, así como es una fuerte crítica al gobierno del presidente Donald Trump.

El cantante Brandon Flowers explicó cómo el proceso creativo inició luego de la tragedia de la Escuela Sandy Hook, en la que un joven de 20 años asesinó a 28 personas, el 14 de diciembre de 2012, y cómo le afectó en su papel de padre.

Con una melodía y con imágenes de los diferentes grupos de migrantes de distintos países y de lugares emblemáticos de la frontera mexicana que divide a ambos países, la letra plasma los principales problemas que viven los estadounidenses, como armas, racismo y brutalidad policial.



Esta es la primera novedad que suelta la banda desde finales de 2017 y siendo una fuerte crítica a la situación del gobierno norteamericano es una sorpresa para todos sus fans.