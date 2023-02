¿Qué es un EGOT? La categoría que alcanzó Viola Davis en los Grammy

La actriz, productora y escritora estadounidense, Viola Davis, se convirtió el domingo pasado en otra integrante del reducido club de los EGOT; así lo celebró la misma celebridad en el escenario principal de los Grammy al recibir el galardón por la categoría de Mejor Audiolibro por Finding Me, su autobiografía publicada en abril de 2022.

"Ha sido todo un viaje", fueron alguna de las palabras que usó Davis al recibir el Grammy. "Ya soy EGOT", agregó Viola al recibir el gramófono.

¿Qué es un EGOT?

Resulta que un EGOT es una persona que ha conseguido en su trayectoria artística los máximos galardones en la industria de la televisión, la música, el cine y el teatro.

Es decir, todos los artistas que logren recibir un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, se convierten en un destacado integrante de esta categoría que representa las iniciales de cada premio.

Las producciones por las que Viola Davis se convirtió en EGOT

Recibió un Emmy en 2015 por su papel protagónico como Annalise Keating en la serie dramática "How to Get Away with Murder".

El Tony le fue otorgado a Davis por su personaje de Rose Maxson en "Fences" en la versión teatral en 2016.

Fue galardonada con un Oscar en 2017, como mejor actriz de reparto por su rol en la cinta "Fences".

El pasado 5 de febrero, al recibir el Grammy por su autobiografía, Davis dedicó el libro a Viola de seis años.





Reina la extravagancia en la alfombra roja de los Grammy





"Escribí este libro para honrar a la Viola de seis años, honrarla, honrar su vida, su alegría, su trauma, todo", dijo la actriz de 58 años al recibir su premio durante la pregala de la ceremonia que reconoce lo mejor de la escena musical.

















¿Qué artistas son EGOT?

Hasta el momento Viola Davis se convirtió en la artista número 18 que forma parte de la categoría EGOT, al recibir los máximos premios de la industria del entretenimiento estadounidense.

Audrey Hepburn

Rita Moreno

Jennifer Hudson

Whoopi Goldberg

J ohn Gielgud

Helen Hayes

John Legend

Quincy Jones

Marvin Hamlisch

Richard Rodgers

Andrew Lloyd Webber

Tim Rice

Jonathan Tunick

Robert López

Alan Menken

Mel Brooks

Mike Nichols





