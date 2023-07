Vivir Quintana recuerda sus difíciles inicios en nuevo sencillo

Antes de que la cantautora Vivir Quintana tuviera la proyección que goza ahora, sobre todo después el buen recibimiento de su Canción sin miedo, la cual se ha convertido en un himno del feminismo en México y otras partes del mundo, esta talentosa mujer tuvo que experimentar grandes dificultades emocionales y económicas que le hicieron dudar si podría continuar con su carrera musical.

Trabajando en cines y empresas de estudios de mercado en la Ciudad de México, sin oportunidad para tocar en ningún lugar y sufriendo para poder pagar la renta, Vivir Quintana sentía que el sueño de la música se le escapaba.

Ahora, todos esos sentimientos han quedado plasmados en su nuevo sencillo Corazón de ave, el cual forma parte del que será su primer disco de estudio. Se trata de un vals ranchero, que permitirá a sus escuchas conocer una faceta distinta en su repertorio musical.

“Lo que estoy tratando de decirle a la gente es que también tengo otras canciones con toda esta misma intención de hacer una narrativa distinta en lo regional. No para reivindicar este género, sino para demostrar que podemos algo distinto dentro del mismo. Crecí con las rancheras y las norteñas, así que siempre estuvo presente la peculiaridad de esas canciones que hacen apología de la violencia, disfrazada de mucho romanticismo y deseos bonitos, pero que si realmente buscas te das cuenta que hay la posibilidad de hacer algo distinto.

“Entonces, esta canción más que un cambio, es la expresión de otra parte mía, la íntima y personal, porque las canciones que hacía eran más combativas, pero en esta es una canción realmente personal, donde retrato la tristeza que yo sentí también”, explica Vivir Quintana en entrevista con El Sol de México.

ESCRITA AÑOS ATRÁS

Corazón de ave es una canción que fue compuesta en 2016, justo cuando regresó a su pueblo natal, Francisco I. Madero, en Coahuila, con todas las dudas atormentando sus ánimos y hasta su capacidad creativa; pero precisamente su creatividad le permitió regresar a la capital del país, tras ganar una beca para compositores contemporáneos populares en 2017.

“Esta es una canción que personifica a la música como alguien a quien yo quiero mucho, pero que por distintas circunstancias no podemos estar juntas ahorita. No sé si a todos les haya pasado esa sensación de amar tanto a alguien, pero no poder estar con ese alguien, pues así me sentía. Así que es como una carta de amor a la música”, explica.

Algo que destaca de esta composición, es la combinación de vals ranchero con el conjunto de cuerdas, distinta a su versión original, que se limitaba al uso de guitarra, por la falta recursos para hacer un arreglo más complejo y potente como lo es esta versión que podemos escuchar ahora.

EL SUEÑO ES EL CAMINO

Sin terminar de asimilar el éxito que ha alcanzado, el cual le ha permitido presentarse en varios de los escenarios más importantes del país, como el Vive Latino; participar en el soundtrack de películas internacionales como Pantera Negra: Wakanda por siempre; y ser considerada entre los 100 creativos mexicanos por la revista Forbes, la cantautora confiesa estar viviendo “un sueño”.

“A veces creemos que los sueños son una meta lejana, pero lo que he aprendido con esta experiencia es que en realidad la meta es el camino, no perderte el paisaje que va sucediendo en el trayecto. Yo he visto que mucha gente dice que su sueño es tocar en el Auditorio Nacional, pero y si tocas ahí, ¿se termina todo? Esto me hace pensar que el sueño debe ser un sinfín de acciones, para pasarla bien, viviéndolo desde el comienzo”, comenta quien sigue en la búsqueda de mejorar sus interpretaciones y composiciones, en compañía de su equipo de trabajo.

DARLE OPORTUNIDAD A LO “NO VIRAL”

Tras haber experimentado y superado estas dificultades, Vivir Quintana reconoce que aún es necesario que tanto la industria de la música, como los escuchas reconozcan que hay todo un ecosistema de talentos independientes, que merecen tener una oportunidad.

“Hace falta que se voltee a ver a muchas músicas, y hablo de mujeres porque son las compañeras que tengo más cercanas. Veo con orgullo que somos nosotras las que estamos generando nuestros propios espacios, si nos dijeron ‘no hay disqueras para tantas’, somos quienes las hacemos ahora.

“Pero sí creo que es necesario darle más oportunidad a lo ‘no viral’, que se vuelva a los lugares donde antes las disqueras buscaban, a los bares y cafés, donde hay bastante talento. Yo estoy en un grupo de mujeres cantautoras que se llama Energía nuclear y puedo mencionar al menos 100 de ellas que son súper talentosas, con narrativas y discursos hermosos. Ellas siguen luchando para tener espacios dentro de la industria. Creo que Corazón de ave también me hace sentir que formo parte de ello y que si ahora es a mí a quien le está pasando todo esto, estoy intentando que también le suceda a otras mujeres”, finaliza.

Enfocada en llevar a buen puerto las canciones de su nuevo álbum, Vivir Quintana se prepara para una presentación en su pueblo natal, el próximo 13 de julio.