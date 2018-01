Vocera oficial de José José reporta como estable al cantante

“José José está estable pero permanecerá un mes más hospitalizado hasta que los médicos decidan regresarlo a su cuarto, su recaída se debió al susto que le dio un paparazzi que se coló en el hospital y que quería sacarle unas fotos”, señaló Laura, la vocera oficial del Príncipe de la canción.

En una improvisada rueda de prensa fuera del hospital de Nutrición donde se encuentra internado el intérprete de La Nave del olvido el diagnóstico médico es favorable ya que no está bajo algún tratamiento sino sólo bajo vigilancia para observar que vía intravenosa siga recibiendo los nutrientes necesarios.

“Él está bien, les manda saludos pero está molesto con estos irrespetuosos que a toda costa quieren hacer una nota amarilla de su salud, se espantó mucho cuando se enteró que había un pseudo reportero que estaba entrando en todas las habitaciones tomando fotos, se alteró y lo llevaron a terapia intensiva, eso fue el jueves por la noche”, relató.

También dejó en claro que son mentiras las notas que se han didfundido en los últimos días respecto a que tien una sonsa colocada y que hubo un altercado con una enfermera que se dice, le tocó sus partes íntimas, “Eso no es verdad, José José está bien no tiene sonda y las enfermeras son muy profesionales, le han dado un trato muy humano y digno, así que no, es mentira que hayan violado su intimidad”, expresó.

También aclaró que la familia está muy al pendiente, sus hijos han estado en comunicación continua y lo han ido a visitar y dejó en claro que también tienen sus compromisos laborales y por ello, deben de ausentarse de la ciudad, “Sus hijos están en contacto, es mentira que lo tengan abandonado, hay publicaciones que dicen que lo no visitan y es mentira”, aclaró.

También expresó que el Príncipe de la Canción está muy contento con la producción que está a cargo de la serie sobre su vida, “le están mandando los videos de los capítulos ya vio tres y está muy feliz porque él se involucró mucho en que la historia se contara lo más real posible y quedó satisfecho con los resultados, ahora está en terapia intensiva y no ha visto nada, pero ya está que quiere su tele para distraerse”.

Por último, recalcó que existe una alta posibilidad para que continúe un mes más en el hospital, aunque serán sólo pocos días los que estará en terapia intensiva, “esperemos pasar algunas semanas en su habitación, porque el tratamiento que recibe lo puede continuar en casa”, finalizó.