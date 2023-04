Vuelve Santa Belinda: la cantante lleva con ella la oración que le compusieron

Beli es sin duda una de las figuras mexicanas más conocidas a nivel mundial, y ella se autoproclama como la "La Patrona de México".

Para sus fans no es solo eso, pues es considerada una especie de santa para conseguir suerte en el amor, lo que llevó a algunos de ellos a crear una oración en su honor y que ella misma lleva consigo a todas partes

Durante una entrevista con la revista Vogue España, Belinda reveló algunos secretos de su bolso y sacó su estampa religiosa con la oración de la "Santa Belinda de los amores", la cual leyó.

"Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado, amén."

Esta oración, que algunos interpretan como una indirecta para sus exnovios, pide un milagro para que alguien se enamore de quien la reza y lleve su nombre tatuado.

¿Qué lleva @Belinda en su bolso?

Belinda se divierte con la idea de que sus fans se tatúen su nombre o su cara y asegura que lleva su rezo con ella en todo momento.

"Los hombres se enamoran, pues que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque, no sé me da risa, me lo tomo muy a broma. Así que llevo mi rezo".

¿Qué más lleva Belinda en su bolso?

Belinda comentó que siempre lleva consigo una botella de salsa Tabasco en su bolso, para hacer bromas a sus amigos españoles, quienes no están acostumbrados a comer picante.

La cantante de pop también confesó que le gustan los cuarzos y que cree en la energía que emiten. Antes de dormir, suele frotar una piedra para relajarse y sentirse tranquila.

Además de los cuarzos, Belinda lleva varios artículos esenciales en su bolso, como un perfume, una bolsa de hielo, un dulce típico mexicano, protector solar, gotas para los ojos y un spray nasal.