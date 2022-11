Will Smith acepta que público no vea su nueva película tras bofetada en los Oscar

El actor Will Smith ha hablado nuevamente sobre la trágica noche que vivió en la entrega de los premios Oscar en una entrevista para un programa estadounidense.

Fue en la 94ª entrega de los Premios de la Academia celebrada en marzo cuando Smith subió al escenario y abofeteó al presentador Chris Rock en la cara, en respuesta a una broma que hizo Rock sobre la cabeza rapada de su esposa.

El actor recogió esa noche el premio al mejor actor por su actuación en el drama de tenis King Richard y después del incidente, Smith se disculpó varias veces con Rock, fue excluido como miembro de la Academia de Hollywood y expulsado de los eventos de los Oscar durante 10 años.

Actualmente, Will Smith está promocionado su nueva película, Emancipation, siendo la primera en donde participa el actor desde el incidente en marzo.

Emancipation marca el regreso de Smith a la pantalla grande

El actor afirmó que entendería si la gente no está lista para ver su película debido a su violento comportamiento.

“Entiendo completamente que, si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo”, declaró el ganador del Oscar.

“Mi mayor preocupación es mi equipo: el director Antoine Fuqua ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera”, añadió. Dijo que su “más profunda esperanza es que mis acciones no perjudiquen a mi equipo”.

Emancipation marca el regreso de Smith a la pantalla grande y está dirigida por Antoine Fuqua de Training Day.

El director ha dicho que sintió que las dificultades emocionales y físicas que soportó Smith durante el rodaje y que no ayudaron a su estado de ánimo. El rodaje terminó en enero de 2022.

Smith pidió disculpas al comediante por un video: “Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar”, comenzó.

“Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y fue una de las cosas de ese momento que simplemente no me di cuenta [...] no estaba pensando, pero cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con su familia”, continuó.

Will Smith también se refirió a Tony Rock -hermano del comediante-, con quien aseguró tenía una estupenda relación de amistad que teme no poder recuperar: “Tuvimos una gran relación... Tony Rock era mi hombre y esto probablemente sea irreparable”.

También se disculpó con todos los actores que estuvieron nominados en sus respectivas categorías, ya que de cierta manera la agresión física que cometió contra Rock opacó su reconocimiento.

"Odio cuando decepciono a la gente, me duele emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Estoy profundamente arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error e intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”, concluyó.









