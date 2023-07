Ximena Herrera graba en Miami la telenovela Vuelve a mí

Para su nuevo proyecto, Ximena Herrera volverá a explorar la maternidad. Si bien en la vida real nunca quiso ser madre, su trabajo como actriz le ha dado la oportunidad de adentrarse en esa faceta. La primera vez fue en la serie Buscando a Frida en donde interpretó a una mujer que buscaba incansablemente a su hija.

Ahora, en la nueva producción de Telemundo, Vuelve a mí, la boliviana se enfrenta al obstáculo de convertirse en mamá, sin importar el método que utilice para lograrlo.

“Esta nueva serie tiene un parecido con Buscando a Frida en el sentido que la protagonista también es una madre que pierde a su hijo de siete años; el papel que interpreto es el de una mujer que está casada hace varios años, pero no puede ser mamá, intenta varios métodos para conseguir embarazarse y no lo logra de manera natural. Mi personaje tiene que ver con este amor que se le da a un hijo que no necesariamente es biológico”, afirmó Herrera en entrevista.

Vuelve a mí es protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas. La trama aborda la búsqueda que emprende Nuria (Zendejas) tras el secuestro de su hijo Andrés (André Sebastián); a su vida llegará Porfirio (Levy), quien además de darle fortaleza durante el proceso de localización de su primogénito, también le ofrece un romance que, ella considera, mágico.

El amor incondicional de una madre por su hijo será el pilar más importante de la historia, misma que ya comenzó a filmarse en Miami, Florida.

Para interpretar a Amelia, Herrera se adentró a una gran investigación sobre los distintos métodos de embarazo; de acuerdo con la actriz, se explorará cada uno de estos, con el fin de mostrar un panorama de alternativas para quienes se encuentren en la misma situación que su personaje.

“He vivido la maternidad desde otro lado, tengo un respeto más allá por todas las mamás hasta por mi madre Elizabeth, sobre todo porque me doy cuenta hasta dónde es capaz de llegar una madre por su hijo y creo que no necesitas matar a alguien para interpretar a un asesino, pasa lo mismo cuando no eres mamá y tienes que interpretar ese personaje.

“Sí hay esa conexión que tienes que buscar dentro tuyo para poder conectar con el personaje y que la gente que lo vea también te crea”, comentó la actriz.

Kimberly Dos Ramos, Ferdinando Valencia, Laura Flores, Christian de la Campa, Geraldine Galván, Amaranta Ruíz, Fernando Ciangherotti, entre otros completan el elenco.

Por el momento aún no se tiene fecha de estreno del proyecto.

REESTRENA BUSCANDO A FRIDA

Herrera quien acaba de finalizar el melodrama Mi camino es amarte, disfruta el reestreno Buscando a Frida, que se transmite a partir de esta semana por Telemundo Internacional.

“Buscando a Frida fue un gran regalo en mi vida, por muchas situaciones, fue el primer proyecto en el que estuve mientras estábamos en pandemia, segundo, para el personaje de Marcela me buscaron directamente a mí, no encontraban a la actriz que les funcionara y sin casting, ni nada, que no suele suceder, me lo ofrecieron.

“El tercer regalo que me deja es que nos ganamos un Emmy el año pasado en la categoría de Mejor Programa no Hablado en Inglés en Estados Unidos, compitiendo contra súper producciones”, expresó.

Finalmente, Herrera también exploró su faceta como cantante, de hecho realizó algunas colaboraciones con Alex Sirvent, quien fue su esposo hasta 2013. Espera que, después de finalizar las grabaciones del melodrama en el que está actualmente pueda retomar sus planes musicales.

“La música siempre ha sido y será parte de mí toda la vida, la llevo dentro, todos los días canto, en algún momento de mi día a día estoy cantando o escuchándola, pero en este momento no hay cabeza ni tiempo de nada para pensar en la música en este momento y yo soy de las personas que entiendo perfecto y respeto cuando alguien hace un disco, hace teatro, yo soy muy clavada en lo que estoy haciendo. Ojalá este año retome ese sueño”, dijo.