Ximena Sariñana, nueva embajadora de la ONU por las mujeres en México

La actriz y cantante mexicana, Ximena Sariñana, fue nombrada embajadora de la buena voluntad esta tarde por la Organización de las Naciones Unidas en México por su lucha por la igualdad de género.

La organización explicó que los embajadores son figuras que ayudan a difundir el mensaje a audiencias más amplias, y que han elegido a Sariñana por las muestras de lucha en su trabajo musical.





Obviamente me siento tremendamente agradecida con ONU Mujeres con esta por esta invitación, siento que para mí es como reiterar mi compromiso con la igualdad de género.Ximena Sariñana, actriz y cantante mexicana

Hoy @ximenamusic , fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de @ONUMujeresMX pic.twitter.com/QWUZNPClFb — ONU México (@ONUMX) March 4, 2020

Hoy le damos la bienvenida a @ximenamusic como primera Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres en México. @ONUMujeresMX @ONUMujeres #DíaDeLaMujer #GeneraciónIgualdad



pic.twitter.com/e1q4RBpLi5 — ONU Mujeres (@ONUMujeres) March 3, 2020

Ximena es la primera artista en recibir este nombramiento en México por ONU Mujeres, quienes celebrarán 10 años en el mundo. Su papel en el trabajo de la asociación, será fundamental para este año en el que conmemorará además el 25º aniversario de la "Declaración de Beijing" que aborda la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el mundo.

La artista explicó que actualmente se encuentra en el desarrollo de su disco que será el más inclusivo que haya hecho, en el cual han trabajado productoras y realizadoras y con él, busca visibilizar la industria de mujeres talentosas, quienes también han colaborado con la plataforma She is the music, donde hay muestra de su trabajo.