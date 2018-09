Ya nada más lo que me falta es ser un buen actor: José María de Tavira

Proveniente de una familia de actores apasionados del teatro y el arte dramático, José María de Tavira buscó hacer la diferencia y “forjar su propio camino en el oficio” incursionando principalmente en la industria del cine y ahora, 10 años después de iniciar su carrera de manera profesional, se enfoca en la televisión donde protagoniza junto con Bárbara de Regil, la segunda temporada de Rosario Tijeras.

“Vamos a ver a un Antonio que cae cada vez más profundo en el hoyo, alcanza a sobrevivir la temporada pasada, pero ya no tiene a nadie, está completamente solo en el mundo y sin ningún tipo de perspectiva positiva, lo veremos caer en la espiral del dolor y la perdición”, adelantó el protagonista de la serie que se estrena mañana por televisión abierta.

Con 34 años de edad, De Tavira además de tener el talento en la sangre, carisma y galanura, cuenta con una gran filmografía que si bien, no es extensa, tuvo la oportunidad de trabajar en sus inicios en películas de gran renombre como La máscara del zorro, Cansada de besar sapos, Enemigos íntimos y Arráncame la vida.

“A mí me quedó claro que debía de forjar una relación propia porque mientras mis dos padres son maestros en México, yo decidí irme a estudiar a Inglaterra, donde yo no conociera a nadie y nadie me conociera, en donde mi nombre no significara nada. Fui muy afortunado porque pude tener una relación muy fructífera con mi oficio, con el teatro y con lo que yo hago”, comentó el histrión.

Con una familia que se desenvuelve en la beta del teatro, por parte de su padre y en la televisión, por su madre, Chema como le llaman sus amigos en el medio, ha marcado una distinción en la línea por la que lleva su carrera, sin embargo confesó que significa “un reto” portar el apellido Tavira.

“Claro que existen beneficios increíbles cuando desde niño conoces a todos los directores de teatro y actores de este país. Supongo que habrá quien crea que me lo merezco y habrá quien no lo crea así. Yo estoy muy satisfecho por ahora, sin embargo, para mí siempre es un gran reto pertenecer a una tradición que va más allá de los lazos familiares, si no a la tradición del teatro en México, y eso sí es un miedo constante, estar a la altura de...”, indicó.

A lo largo de su carrera José María ha interpretado diversos personajes, a veces buenos, otras no tanto pero siempre manteniéndose en el drama, por lo que participar en el rodaje de la cinta México-estadounidense Deadtectives, lo saca de la zona en la que se había desenvuelto debido a la combinación de los géneros que van desde la comedia y hasta el horror.

“Es el argumento de un director estadounidense sobre unos chavos que tienen un programa de reality en el que hacen falsas caserías de fantasmas, todo es falso, son unos malditos charlatanes hasta que un día caen en una casa que realmente está embrujada, entonces es un estilo de horror comedia divertida”, comentó el actor que para dicha película filmó junto a la también mexicana Martha Higareda (Amarte duele).

Aunque Deadtectives, del cineasta Tony West (Thesafeside of thefence)se encuentra en proceso de posproducción y aún no tiene fecha de estreno, De Tavira agregó que fue “bonito hacer eso, a mí la comedia es algo que me encanta hacer. Mi formación fue en Inglaterra, y realicé mis estudios en inglés, por lo que un proyecto en otro idioma, siempre es un buen ejercicio y también un bonito recuerdo”.

Participar en diversos programas de televisión le ha permitido encaminar el paso en dirección al teatro, en donde también se ha desarrollado como actor, director y dramaturgo, como lo hizo en la puesta en escena El corazón de la materia.

“Poco a poco me he ido involucrando en mi origen que es el teatro. A un grado de que siento que ya tengo la suficiente madurez y la suficiente experiencia para saber que sí es una cuestión mía con el teatro y no nada más de familia” explicó.