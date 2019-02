Yael Grobglas, la villana carismática en Jane the Virgin

Durante cuatro temporadas, Yael Grobglas ha dado vida a Petra y a la fallecida gemela Anezka Solano en la serie Jane the virgin. No es precisamente la que mejor se comporta durante la historia y eso es parte de lo que hace que ambos personajes sean tan especiales en esta trama.

Para Grobglas, dar vida a Petra no es cosa fácil “es un personaje tan complejo como interesante. Pero mi trabajo es tratar de entender de dónde viene, incluso cuando toma decisiones con las que no estoy del todo de acuerdo, cosas que yo no haría en mi propia vida”, señaló la actriz que comparte créditos con Gina Rodriguez, Jaime Camil, Andrea Navedo, Justin Baldoni y Anthony Mendez.

Aunque no mete las manos al fuego por las acciones de su personaje, Yael Grobglas dice que Petra “tiene buenas justificaciones para lo que hace y en cierta medida es la heroína de su propia historia. Así es ella hace cosas de la forma en que a ella le parecen lo mejor, para su familia y la gente que le importa”.

La actriz reconoce la aportación que una serie como Jane the virgin ofrece a la televisión, pues “mostramos las cosas desde perspectivas distintas y una de las cosas que me gustan mucho”, cuenta la intérprete que hace poco participó en cine dentro de la cinta Entrevista con Dios.

Un ejemplo obvio sobre el tratamiento de los temas, es la forma en que representa la maternidad, “hay diferentes formas de ser una madre; Jane representa una de tantas opciones, Petra es de otro tipo. Y eso es porque no existe sólo una forma, no hay una que sea mejor que otra o que esté equivocada, y amo que mostremos las diferentes formas en historias tan distintas”.

A pesar de que en los últimos capítulos Petra se enfrentará a grandes dificultades, también es una oportunidad para que el personaje encuentre el amor. “Siempre quise que encontrara a alguien que realmente la amara por lo que es, que se enamorara y se volviera vulnerable”, dijo sobre esta serie que finaliza su cuarta temporada esta noche a las 21 horas por LifeTime.

Yael Grobglas destacó que interpretar a Anezka, la gemela de Petra, y detalló que se inspiró en algunas telenovelas donde aparecían personajes gemelos. “Fue una de las cosas divertidas que hice. La pasé muy bien creando este personaje, pensando en cómo sería el acento. Para mí era importante que fuera diferente y consigo divertido”, concluyó.

En el último episodio de la quinta temporada de Jane the Virgin, Petra y JR tomarán una decisión sobre su futuro que no se habían imaginado. Además todo apunta a que finalmente se revelará qué sucedió con la muerte de su gemela Anezka. Este episodio ha sido considerado por la crítica como uno de los mejores de la serie y es un preámbulo para la quinta y última temporada de este show.