¡Yalitza Aparicio en portada de Vanity Fair! Posa junto a personalidades de Hollywood

La mexicana Yalitza Aparicio posó como una de las protagonistas de la famosa revista Vanity Fair, que reunió a los nominados al Premio Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematograficas de Hollywood.

Como parte de una publicación especial, en la portada aparece la protagonista de Roma, en compañía de Rami Malek, nominado a Mejor Actor por la película Bohemian Raphsody.

The 25th Vanity Fair Hollywood Issue is here. V.F. teamed up with three-time Academy Award–winning cinematographer Emmanuel “Chivo” Lubezki to capture, in eloquent motion, the Hollywood of today and tomorrow #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/03MpkzHIZ9 — VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019

La edición especial número 25 de Vanity Fair Hollywood, que conmemora “Un año histórico ¡11 grandes estrellas!” en donde eligió a los que se consideran las jóvenes eminencias del cine, en su 25 aniversario, contó con las fotografías del ganador al premio de La Academia, Emmanuel El Chivo Lubezki.

Foto: vanityfair.com

Como protagonistas de la portada, Aparicio y Malek aparecen acompañados de Regina King, nominada como Mejor Actriz de Reparto por If Beale Street Could Talk y Nicholas Hoult, actor en The Favourite.

En esta edición, Vanity Fair compiló las biografías de estos jóvenes y brillantes actores; sobre Yalitza Aparicio, escribieron lo siguiente:

Yalitza Aparicio

Nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, México

Películas: PRIMERA ACTUACIÓN. La actriz de 25 años acababa de recibir su título de maestra cuando fue seleccionada en el casting de la cinta autobiográfica del dos veces ganador del Premio de la Academia, Alfonso Cuarón.

LO MÁS RECIENTE: Interpreta a una ama de llaves que mantiene unida a una familia que está a punto de quebrarse. Es la protagonista de esta épica íntima de Cuarón.

NOMINACIÓN AL OSCAR: Mejor actriz

“It has been a source of pride and hope for many people to see someone that looks like me—an indigenous person—starring in an Oscar-winning director’s film,” says Roma star Yalitza Aparicio. #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/ulfzIdn9YD — VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019

Otros actores que están en otras fotografías especiales son David Washington, Elizabeth Debicki, Tessa Thompson y Henry Golding.

Cabe recordar que Yalitza Aparicio se encuentra nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en la película Roma, de Alfonso Cuarón, y compite por la presea con figuras como Glenn Close, Lady Gaga, Olivia Colman y Melissa McCarthy.

Les comparto el nuevo trailer de #ROMACuarón.

Sharing the new trailer for #ROMACuarón. @ROMACuaron pic.twitter.com/hSd94hIBTd — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 13 de noviembre de 2018

Cine

Cine