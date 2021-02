Yalitza Aparicio pide a AMLO que “rompa el pacto”

Yalitza Aparicio se suma al movimiento de actrices, activistas, escritoras, políticas y otras mujeres que han pedido al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que rompa el pacto con Félix Salgado Macedonio, quien a pesar de contar con varias denuncias por violación y acoso sexual, aspira a la gubernatura de Guerrero por parte de Morena.

“(Al presidente le digo) que por favor rompa el pacto, que analice bien la situación. Y no solamente a él, sino a todas las personas que lo acompañan porque si bien sabemos que él es el rostro, hay muchas personas que lo rodean hoy que lo pueden asesorar”, dijo en entrevista con El Sol de México.

La actriz nominada al Oscar por su trabajo en Roma, consideró que quienes integran la política mexicana “deben ser personas que realmente nos representen, no se trata solamente de ir y hacer lo que ellos desean”.

Por ello se sumó al movimiento de mujeres que con el mensaje “Presidente, rompa el pacto”, han demostrado en redes sociales su descontento ante la candidatura de Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero.

“Yo también estoy de acuerdo con que se rompa ese pacto, porque siempre hemos luchado por el respeto, sobre todo a las mujeres, y creo que si alguien va a llegar a un cargo tan importante debe ser una persona que ha respetado”, comentó.

La Embajadora de la Buena Voluntad de la UNESCO destacó que es importante conocer la trayectoria de quienes aspiran por un cargo público en México, “porque si no es totalmente incorrecto que actúes de una manera y ante las personas te muestres de otra forma. Creo que habla muy poco de la calidad de persona que va a llegar a un puesto”.

Tras su debut actoral en la cinta de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio ha dedicado el último año a ser vocera contra la discriminación en nuestro país. “Lo que estoy tratando de hacer es darle visibilidad siempre a la diversidad que tenemos. No solamente en México sino en todo el mundo, para eso he ocupado las diferentes plataformas que se me han presentado”.

En 2019 fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes del año según la revista Time. Mientras que el año pasado fue considerada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México.

“Haber llegado al proyecto de una película tan grande, el tener los focos y las cámaras, me han permitido poder aprovecharlo para seguir motivando a las personas. Siempre he dicho que no puedes cambiar el chip de todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos, pero con una persona que recapacite frente a aquellos temas que nos estén afectando como sociedad yo me doy muy bien servida”, señaló.

En noviembre pasado, Yalitza tuvo su debut como conductora en la ceremonia del Latin Grammy. Ahora la actriz será parte del Pre Show “Punto de Encuentro TNT” de la 78 edición de los Globos de Oro, donde analizará y comentará los detalles de la ceremonia.

“Estoy contenta de estar ahora de este lado, más cómoda, simplemente ser la persona que les va a transmitir a todos lo que está sucediendo y ya no tener esos nervios de estar en una alfombra roja”, comentó.

La gala de los Globos de Oro será transmitida con comentarios en español por TNT y con su idioma original por TNT Series el domingo a 28 de febrero a las 19 horas. Mientras que el pre show con la conducción de Yalitza Aparicio y la presentadora Lety Sahagún comenzará en punto de las 18:30 horas.