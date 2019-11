Yo nunca pensé en casarme ni ser madre: Yalitza tras recibir premio Mujeres Fantásticas

En una charla entre mujeres en el marco de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, las actrices Yalitza Aparicio y Daniela Vega plantearon sus opiniones sobre temas como la inclusión en la industria del cine, la femineidad, los rumbos que han tomado sus carreras después del éxito de sus primeras películas, así como acontecimientos actuales en torno al activismo.

"Por mi cabeza no me pasó la idea de ser madre y casarme, yo quería seguir estudiando y me preguntaba qué estaba haciendo mal, y después me di cuanta que había muchas mujeres que como yo no querían ser madres", explicó Aparicio sobre las presiones que existieron por parte de su comunidad en torno al casamiento.

Así, la actriz destacó que en el set de la película que protagonizó, Roma, "conocí a muchas mujeres que me decían yo tengo 25 años y no estoy casada y amo mi profesión, en ese momento, era algo que abría mi mente, hablar con la gente te ayuda a pensar qué estas haciendo y que quiero yo" aseguró.

"Yo una mujer trans y al inicio no tenía referentes con quien identificarme, entonces lo fui creando todo sola, es interesante a propósito de lo que vivimos y de lo que va a venir, tiene que ver con la voluntad, las identidades, las mujeres indígenas, trans, hemos existido toda la vida pero se nos había negado la voz, no es que esto sea nuevo, lo nuevo es que se estén escuchando estas voces, lo nuevo es que hay voluntad para escucharnos", explicó la chilena Daniela Vega, quien hizo su debut con Una mujer fantástica en el 2017.

Foto: Mónica Rubalcava | El Sol de México

Yalitza, quien en la inauguración recibió el premio a Mujeres Fantásticas, también aseguró que es importante no creer en el determinismo y que es necesario que todos tengan las oportunidades de soñar y que exista la voluntad de dejar de estereotipar a ciertas comunidades.

"Yo ni siquiera aspiraba a estar en una película porque no te ves, no estas reflejada, en muchas ocasiones la gente considera que todo es el destino o que es suerte, dando entender que las demás personas no pueden llegar a donde están las actrices. No es una cosa de destinos, es realmente que tú tomes el valor y que lo hagas", explicó Aparicio.

La actriz de la multipremiada película Roma, explicó que después de su trabajo con Alfonso Cuarón, ha dedicado tiempo a diversas actividades, entre ellas a aprender inglés, natación y a manejar, sin embargo su prioridad es el activismo.

Comentó también que tenía varias propuestas para actuar, no mencionó ningún proyecto en concreto que pronto la devuelva a las pantallas como actriz, pero asegura estar interesada en temas que aborden más diversidad.

"En este momento estoy un poco presionada queriendo sacar apoyos y realmente hacer algo, con mi título de embajadora, he tratado de enfocarme al activismo, el hecho de poder tener las cámaras me permite compartir mensajes que considero que son importantes".

Por su parte la chilena Daniela Vega expresó que tiene en puerta la publicación de un libro y se mostró interesada en apoyar la situación actual que padece su país en el ámbito político con un documental.

"Yo sigo en lo mío, he hecho películas, series, he escrito un libro, estoy produciendo un documental de mujeres, trabajando en teatro y esperando hacer algo pronto en México. Me tengo que ir a Chile porque estamos grabando un documental sobre los acontecimientos políticos", finalizó.