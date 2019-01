Yalitza Aparicio y Lady Gaga, las más amadas y criticadas de los Globos de Oro 2019

Este domingo el público fue testigo del glamour de una de las alfombras rojas más importantes del año, la de los Globos de Oro. Entre estilos clásicos, atrevidos y extravagantes, destacan dos vestidos que han dado mucho de qué hablar. Se trata de los atuendos portados por Lady Gaga y la mexicana Yalitza Aparicio, ambos de diseñadores italianos.

With stars from movies, television, AND music, the Globes Red Carpet is a cut above the rest! It all starts in THREE HOURS with The HFPA Presents: Globes Red Carpet LIVE! at 6PM ET/3PM PT. Also stream it on the #GoldenGlobes site: https://t.co/2J9gwpD9xX



🎨: @melissaarbelaez pic.twitter.com/1EXslNMbNi — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2019





Lady Gaga, ganadora del Globo de Oro a Mejor canción original por su tema Shallow, se llevó las miradas de muchos al optar por un Valentino color azul violáceo en honor al vestido que hubiese ocupado la enigmática Judy Garland, quién fuese la protagonista de la versión original de la película "Ha Nacido una Estrella (1954)".

Lady Gaga haciendo homenaje al vestido que uso Judy Garland en #AStarIsBorn (1954) 👸🏼💙#GoldenGlobes⁠ ⁠ pic.twitter.com/50WwcKcv2u — Jess Estrada (@Jess_EstradaM) January 7, 2019

Foto: Pinterest

Te puede interesar: Alfonso Cuarón hace historia en los Globos de Oro



El maxivestido de mangas amplias y gran cauda diseñado por el director creativo de la casa Valentino, Pierpaolo Piccioli, que si bien no era idéntico al vestido de la ya fallecida actriz, era más bien una reinterpretación de éste, en donde la cantante le dio su estilo característico al llevar el cabello teñido de azul.

Ver esta publicación en Instagram Brows pushed up and defined with Brow Tamer. Skin simple and clean with Shameless foundation by @marcbeauty #haus #hausofgaga #hausbeauty #redcarpet Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga) el 26 de Sep de 2018 a las 12:29 PDT

Ver esta publicación en Instagram I didn’t get to say everything I wanted to say last night when we won, I was so overcome with emotion and of course wanted to share the mic with my co-writers. We are all so grateful Bradley loved “Shallow,” sang his heart out live, and truly the song would not be revered as it is without the brilliant film and moment Bradley created and the way he directed the moment and collaborated with us on how it would eventually be given to the world. Thank you B, and thank you Warner Bros. Thank you HFPA, we are beyond grateful. 📸 @gettyentertainment Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga) el 7 de Ene de 2019 a las 12:30 PST

Por otro lado, la protagonista de la Mejor película extranjera, Yalitza Aparicio, deslumbró con un vestido lleno de brillo en color plata, (bajo la tendencia glitter), con detalles de estrellas y chaquiras bordadas en el talle, de la firma italiana fundada por Prada, Miu Miu de su colección Ready to wear.

Miss Yalitza Aparicio just wanted to see how casting for a movie was like and look at her now at the Golden Globes LOOK AT HERRR pic.twitter.com/PhYK372jtH — 💫 (@cheriestyIes) January 7, 2019





Te puede interesar: Yalitza Aparicio se codea con Angelina Jolie

Foto: Twitter





El escotado vestido corte imperio con tirantes, así como el arreglo de perlas en el cabello fue asesorado por la estilista Sophie Lopez, quien ha acompañado tanto a Yalitza como a Marina de Tavira en múltiples eventos.

Yalitza Aparicio attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. #YalitzaAparicio #Roma #GoldenGlobes pic.twitter.com/RDSachaQpA — 👯Ginna👯 (@Ginna_RenSolo) January 7, 2019

A pesar de que la elección fuese centro de críticas en las redes sociales, Yalitza aparece en fotos muy contenta y disfrutando del evento junto a Marina de Tavira y grandes personalidades del mundo del cine.



Yalitza Aparicio bailando 'Colegiala' en la fiesta de los Golden Globes... Bien preocupada por sus comentarios sobre su vestido... jajajajaja TE AMO @YalitzaAparicio pic.twitter.com/gsEfNDj2dm — Samuel del Río Félix (@SamDelRioFelix) January 7, 2019

Por si no lo viste: Así se vivió la entrega de los Globos de Oro 2019

¡No te pierdas!

Gossip

Celebridades