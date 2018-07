Zaide Silvia es elegida miembro de la Academia de Hollywood

Su actuación en las películas El Norte (1983) del cineasta Gregory Nava y El imperio de la fortuna de Arturo Ripstein (1986) son los trabajos que le valieron a la actriz Zaide Silvia Gutiérrez ser parte de la lista de los artistas iberoamericanos que acaban de ser incorporados a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, organismo que otorga los premios Oscar.

“Me siento realmente muy honrada y cobijada por cineastas como don Arturo Ripstein y Nava. La vida me quiere mucho porque me puso con los mejores y ahora estoy a lado de Blanca Guerra quien también estelarizó El imperio de la fortuna, con Diana Bracho, María Rojo, Daniel Giménez, Eugenio Derbez, Jaime Camil, Ernesto Gómez Cruz. Me siento muy arropada, muy mimada y reconocida por la vida, agradezco mucho estas grandes deferencias sobre todo de estar hermanada con mis compañeros artistas”, declaró a Organización Editorial Mexicana.

En la entrevista Zaide Silvia recordó que fue Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de México (AMACC), quien le dio la noticia.

“La verdad recibí la noticia en un mensaje a mi número celular de parte del presidente de la AMACC, el cineasta Ernesto Contreras: ‘¡Felicidades querida!, estás incluida en la Academia de Hollywood’. Al leerlo, le reenvié un mensaje diciéndole que estaba equivocado, ‘yo soy Zaide Silvia…’. Y me contestó: ‘Sí, sí es para tí estás invitada por parte de la Academia de Cine de Estados Unidos para votar por el Oscar’. Ese día tuve un segundo regalo más, mi medalla de la ANDA por más de 25 años de actividad ininterrumpida”.

Y ahondó: “Entonces me quedé verdaderamente asombrada, fueron unos regalos magníficos como actriz”.