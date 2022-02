Celia Lora celebra 10 años en Playboy con fotos inspiradas en Madonna

Desde que era adolescente, Celia Lora soñaba con posar para Playboy, pues al adquirir su primer ejemplar, cuando tenía 16 años, supo que su meta era lucir como las mujeres que ahí aparecían. Fue en 2012 cuando lo logró, al ser invitada por el director de la publicación en aquel entonces, Alfredo Cedillo, para encabezar la portada.

A diez años de distancia, y a 20 de que la revista llegó a México, la modelo celebra con su tercera edición, cuyo concepto fue diseñado por ella misma. "Fueron varias juntas para ver las ideas que tenía. Les mandé fotos del libro Sex de Madona, hay una foto que ella trae a unos hombres con correa, como si fueran perros. El fuete que traigo en la mano es mío, y así se fue dando".

Gossip Los desnudos te empoderan: Celia Lora

El objetivo de esta edición, que estará disponible en impreso y digital en toda Latinoamérica, es enaltecer el poder femenino. Por ello, en las imágenes posó al lado de otras mujeres, incluyendo a la playmate, y buena amiga suya, Jeni Summers.

"Está padre apoyar y admirar, en vez de criticar. La actitud con la que ellas iban era en buena onda, cero competencia y mala onda, eso es muy padre, ojalá pudiera ser siempre. En vez de que te estén tirando, apoyarnos entre nosotras, eso nos hace más fuertes. Ya tenemos suficiente con lo que pasa en el mundo y lo peligroso que es para una mujer, como para encima atacarnos entre nosotras, eso se me hace muy chafa".

Celia aprovechó para reconocer la labor que Playboy ha hecho a lo largo de los años para cambiar el concepto del erotismo y los desnudos, pues asegura que siempre han respetado a las modelos que posan para sus páginas, brindándoles un espacio para expresarse con clase.

"Son los pioneros, junto con Hugh Hefner (el fundador), de la idea de ser elegante, a diferencia de otras revistas sexys, que ya no existen. Si te pones a comparar, o a lo mejor te imaginas que vamos a estar de split, es muy diferente", explicó.

Además de la revista, la playmate adelantó que a la par del lanzamiento publicará una serie de videos y fotografías exclusivo en su página de Only fans. Asimismo, externó su deseo de viajar a otros lugares de la república para firmar autógrafos, pues siempre ha disfrutado la convivencia con sus seguidores.

Al preguntarle cuál es su siguiente paso, la playmate dijo no sentirse presionada por la idea de superar sus logros, pues considera que ha alcanzado todo lo que deseaba.

"Gracias a Dios fue un sueño que se me cumplió, va a sonar medio raro, pero ya me podría morir. Ya hice cosas que quería hacer y me hicieron feliz, todo lo que se sume en mi vida es agradecido, pero ya soy muy feliz", finalizó.