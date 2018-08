Celia Lora se une a la plataforma de videos HotGo

Después del éxito que significó desnudarse en una revista para adultos, ahora Celia Lora está dando un paso más adelante al unirse a la plataforma de videos HotGo, donde se muestra totalmente desnuda para demostrar lo segura que se siente de ella.



“Ahora sí para todos los hocicones que me hacía photoshop se van a quedar sorprendidos, porque ¿ahí qué haces? Ahí no hay photoshop”, comenta Lora quien promociona esta plataforma donde se podrán ver diversos contenidos suyos. “Son como 15 videos diferentes, unos de cinco minutos, otros de dos… y soy yo solita, posando a la cámara, nada más”, comenta.



Celia dice que no es gran cosa, pues lo que los suscriptores verán en HotGo será simplemente como un detrás de cámaras de una sesión de fotos suya. “Soy yo seduciendo a la cámara. Empiezo en una alberquita y así, casual, termino encuerada, jajaja. De repente ¡ups!, ¡Chin! Me subo a un unicornio que estaba por ahí…”, bromea. “El chiste es eso, seducir a la cámara, de eso se tratan los videos, nada más”.



La hija del cantante Alex Lora, dijo que no teme a lo que el público o su familia digan sobre esto. “No hay temor a las críticas. Me importa más lo que piense yo, que me guste como me veo y tan tan”, dice muy segura de sí. “Estuvo bastante fácil para mí. No tuve ningún problema con desnudarme ni nada”.



“Si no me gustara y no me la creyera no lo transmites (al público), aunque sea en fotos no se ve bien, eso se nota. Cuando me tomaron las fotos de la primera (revista), el fotógrafo me preguntó ‘¿Qué, ya te habías desnudado?’ Y le dije ‘No, la putería es la putería’, así es esto”, bromea.



Celia Lora destacó sentirse orgullosa porque además será la única mexicana que aparezca en esta plataforma que podrá verse en 29 países del mundo. “Para mí fue un orgullo que me dijeran ‘es que nos recomendaron (contigo) porque eres la más vendida de México’ pues obviamente yo feliz”, explica.



Además dice que no teme a quienes le critiquen por no parecer mexicana. “Está muy chistoso porque seguro habrá quien lo diga, pero es algo que siempre me ha pasado. La gente es ignorante, esperan ver a un prototipo, a Speedy Gonzales”, comenta.



Celia Lora considera que lograr formar parte de HotGo es un logro en su carrera que no imaginaba. “Desde la primera revista todo es muy surreal porque yo la compraba desde chica y luego estar en la portada, y ahora en el canal… nunca me hubiera imaginado que fuera a pasar. Si voy a estar en 29 países, vete a saber qué voy a estar haciendo después”, concluye.