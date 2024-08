Céline Dion prohíbe uso de su canción "My Heart Will Go On" en campaña de Trump

Céline Dion se deslindó de haber prestado su canción “My Heart Will Go On” para la campaña presidencial de Donald Trump, luego de que este la utilizara en un acto político en Montana, para promover su imagen y la del vicepresidente JD Vance.

“Hoy el equipo de management de Céline Dion y la disquera Sony Music se enteraron del uso no autorizado del video, grabación e interpretación musical de la canción de Céline Dion”, se lee en un comunicado que la canadiense publicó en sus redes sociales.

“De ninguna manera fue autorizado, ni Céline apoya que se le dé un uso similar. ¿Y en serio, esta canción?”, agregó en el post de Instagram, que en unas horas rebasó 300 mil me gusta.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Ésta no es la primera vez que un artista prohíbe el uso de su trabajo para fines de promoción política. Durante su primera campaña presidencial, Donald Trump fue rechazado por artistas como Pharrell Williams, el líder de Guns N' Roses, Axl Rose, y Rihanna.

Ésta última también recurrió a su cuenta de X para rechazar el uso de una de sus canciones (“Don’t Stop The Music”). “Ni yo ni mi gente estaremos cerca de ninguno de esos trágicos rallys”, escribió la originaria de Barbados en 2018.