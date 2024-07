Magistral, Celine Dione canta desde las alturas de la Torre Eiffel en inauguracion de París 2024

Céline Dion reapareció en los escenarios durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La canadiense interpretó, completamente en vivo “L'Hymne à l'amour” de Edith Piaf, un tema original de 1950, que la francesa habría escrito al hombre que amaba.

La artista, quien fue recibida con aplausos, vistió un atuendo plateado, y realizó su participación en lo alto de la Torre Eiffel, que ya estaba parcialmente encendida y decorada con los aros olímpicos.

Foto: AFP

Ésta es la primera vez que la artista sube a un escenario de esta magnitud, desde que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, que la obligó a poner en pausa su carrera y suspender una gira en 2022.

Días antes, la intérprete de “My heart will go on” había compartido algunas imágenes de su llegada a la capital francesa, posando en las afueras del Museo de Louvre. “Cada vez que regreso a París, me acuerdo que hay mucha belleza y alegría por experimentar en el mundo. Amo París, y me encanta estar de vuelta”, escribió en su cuenta de Instagram.

Foto: AFP

Lady Gaga y Gojira también brillaron

Casi al inicio de la transmisión, la estadounidense Lady Gaga sorprendió al cantar completamente en francés el tema “Mon Truc En Plumes”, compuesto por Jean Constantin, e interpretado originalmente por la bailarina francesa Zizi Jeanmaire en los años 60.

A bordo de un pequeño bote que navegaba por el Sena, la cantautora francesa Juliette Armanet entonó “Imagine” de John Lennon, siendo ésta la cuarta ocasión que dicho éxito suena en una ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

También figuraron artistas como la agrupación de heavy metal Gojira, quienes entonaron “Ah, ça ira”; y la cantante Aya Nakamura,cantando un medley con canciones de su repertorio como "Pookie" y "Djadja".

El evento también estuvo engalanado por una pasarela, que se desarrolló durante toda la ceremonia, y una serie de números musicales al ritmo de música de los ochenta. La inclusión fue un elemento importante, pues en la pasarela aparecieron artistas con discapacidad y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Pese a la fuerte lluvia que caía en el lugar, los bailarines y modelos se entregaron con una gran energía.