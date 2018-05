Cepillín respaldado por OCESA vuelve al Teatro Metropólitan

Ricardo González Cepillín regresa a las grandes ligas de los escenarios y prepara un show para en 28de julio en el Teatro Metropólitan. Se trata de un espectáculo circense “digno del público familiar”, afirmó y explicó que contará con música, juegos y el arte del contorsionismo, el trapecio y equilibrismo.



El Payasito de la tele dijo que cuando cumpla 75 años (en febrero de 2021), se retirará y dejará la estafeta a sus hijos Cepi y Frankie.

El artista aseguró que cada día lo trabaja "como si fuera el primero y el último, a mis 72 años no saben el gusto, la satisfacción que me da estar aquí”.

Cepi y Frankie, revelaron que desde que nacieron “vimos a mi papá con el rostro maquillado como Cepillín” y reiteraron que su show es de humor blanco.

Dijo que la clave de su éxito “es decir no a cualquier ofrecimiento de trabajo” y aseguró que no es el mejor payaso. "Ese fue Bozo yo sólo le he echado ganas”.

Cepillín flanqueado por Cepi y Frankie, quienes coincidieron que desde que nacieron “su rostro como papá lo vimos maquillado como Cepillín”, aparecerá con una mega escenografía, sonido, luces, pero sobre todo con un show digno del público familiar que nada tiene que ver con las nuevas corrientes de payasos, “ellos se pintan el rostro para alburear, hablar en doble sentido. En mi caso, no; seguimos conservando la línea blanca de respeto y con el mismo gozo de esperar que en el circo lo más difícil es que la gente se pare a aplaudir. A nosotros nos ocurre en todas las funciones esta dicha”.

SUS CANCIONES HITS:

La feria de Cepillín.

En un bosque de la China.

Las Mañanitas.

Pancho López.

Amor chiquito.

Tomás.

El piojo y la pulga.