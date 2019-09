César Costa quiere regresar a las telenovelas

En sus 60 años de carrera, César Costa ha conquistado al público con su voz y su trabajo actoral. Ha hecho todo lo que ha querido, confiesa, pero hay algunas facetas que le faltan explorar, como es el caso de la actuación a la que le gustaría dedicarle más tiempo.

“Me gustaría hacer una telenovela, por ejemplo. Anteriormente no lo pude hacer porque encerrarte un año en el estudio te deja muchas cosas por hacer. También hacer teatro, alguna muy buena obra podía ser. Todo lo demás he tenido el privilegio de poder hacerlo en mi carrera”, comenta el cantante en entrevista con El Sol de México.

Por ahora “hay dos tres proyectos en televisión que están en pláticas”, adelanta el intérprete de Mi pueblo y La historia de Tommy, quien se reserva los detalles de estas producciones, pues aún falta ultimar detalles “y no me gusta hablar de algo que no está seguro”.

Lo cierto es que el regreso de César Costa a la televisión no será contando su vida en una serie biográfica, pues considera que no tiene mucho que contar en este tipo de historias. “Es difícil porque estamos viviendo una época de escándalo, donde todo lo morboso y degradado funciona. En mi caso yo no tendría nada que aportar en ese género, afortunadamente. Cuando empiecen a hacer historias donde quieren contaguar a la gente de aspectos positivos, de amor a la vida, estaré encantado de hacer algo”, dijo.

César Costa prefiere acostumbrarse ahora a la música, sobre todo al show que ofrecerá el domingo 1 de septiembre en el Auditorio Nacional como parte del concepto Los grandes del rock, que en esta ocasión tendrá como figuras musicales a Enrique Guzmán, Angélica María, Roberto Jordan, Julissa y Benny como sus compañeros de show.

“Sorpresivamente, incluso para nosotros, ha tenido una aceptación extraordinaria este encuentro que tiene muchas explicaciones, pero donde la nostalgia es un elemento importantísimo. El hecho de llevar 13 auditorios agotados es maravilloso y la gente está encantada de la vida con un show así”, explica.

Es un hecho inesperado para César Costa, pues cuando inició su carrera musical nunca pensó en seguir cantando sus éxitos en una gira internacional seis décadas después. “De joven llevé paralelamente mi carrera en leyes pensando que esto iba a durar seis meses, pensé que se iba a acabar. Y ese temor nos ha llevado a cumplir 60 años en esto, no hemos parado”, finalizó.