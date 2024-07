César Évora pide paciencia para Irina Baeva como "Aventurera"

El actor César Évora pidió un cese a los ataques que ha recibido Irina Baeva, luego del estreno de la obra “Aventurera”.

La presentación de la rusa en el papel principal de “Elena Tejero” tuvo una serie de críticas, tanto de líderes de comunicación como del público e internautas.

Y sí, aunque la actriz tiene diferentes números de baile, lo cierto es que el público brindó más aplausos y risas a la actriz trans Coco Máxima. Luego de las severas críticas que recibió, es Évora quien pidió dejar de criticar.

“¿Por qué atacar?, ¿por qué cuestionar?, Irina Baeva me imagino está esforzándose al máximo para lograr ese personaje, es muy difícil ser una ‘Aventurera’, es una bailadora de rumba”, afirmó Évora en entrevista con El Sol de México.

“Es curioso, si te pones a ver las películas de rumberas, de los años 50 y 60 toda esa etapa y analizas de verdad lo que están haciendo en escena y la música, te das cuenta que están cruzados todos, no están coordinados, está mal hecho desde entonces, cuando tenía que dar un pasillo no lo da o lo daba al revés, eso se llama cruzarse, estás contratiempo en ese momento.

“Son cosas complicadas para valorar y eso nadie nunca lo ha valorado, pero destacaron muchas rumberas en ese entonces y eran las grandes rumberas de México, Ninón Sevilla, Tongolele, ella era gringa, además. Así que hay que darle su espacio, darle su tiempo, no hay que hacer leña de nadie, ni de nada, ¡calma!”, agregó el actor.

Su opinión surgió luego de cuestionarle sobre el comparativo que realizaron algunos internautas entre el trabajo de Baeva en “Aventurera” y un video que se viralizó de Lis Vega de los ensayos de la próxima puesta en escena “Perfume de Gardenias”, de la que Évora formará parte.

Los comentarios del público dan preferencia a Lis Vega, quien se ve mucho más desenvuelta a la hora de bailar y con mayores grados de complejidad en las coreografías.

“Lis Vega tiene un origen caribeño y la sangre le debe hervir en las venas, eso debe salir y le debe ser muy cómodo, no le sería igual si tuviera que cantar una canción en ruso, entonces yo me imagino que para Irina le es muy, pero muy difícil asumir ese rol y de verdad, yo no lo he visto, lo quiero ver, incluso el señor Juan Osorio me invitó al estreno, pero yo estaba grabando esa noche”, expresó.

El originario de La Habana, Cuba formará parte del elenco de la obra “Perfume de Gardenia”, la cual también incluye las participaciones de William Levy, Rafael Inclán, Lyn May, Alejandro Suárez, Arturo Carmona y la Influencer Kimberly “la más preciosa”.

“Estoy contentísimo, es un proyecto ambicioso a más no poder de Omar Suárez y, de verdad que admiro su tenacidad, lo admiro profundamente. Yo no he ensayado todavía porque estoy grabando, estoy en las últimas semanas, entonces imposible y el día que tengo libre, no ensayan, no he podido, pero ensayaré a marcha forzada.

“Es un proyecto sumamente ambicioso y enfrascarse en esto con lo que implica la orquesta, la banda sonora, los bailarines, los actores, la iluminación, la música, todo, el vestuario es sumamente complicado, no es nada sencillo”, aseguró.

Aunque el productor Omar Suárez no ha revelado oficialmente a la protagonista, todo apunta a que será Aracely Arámbula quien encarne el rol principal, incluso Évora aseguró que aún no le ha tocado ensayar con ella.

“No, no he podido, Aracely estuvo enferma, entró después, no he podido ensayar con ella todavía”, sostuvo.

Por otro lado, Évora también estrenó “Fugitivas en busca de la libertad”, telenovela bajo la producción de Lucero Suárez que cuenta la historia de cuatro mujeres que serán prófugas de la justicia tras escaparse de un penal en medio del cumplimiento de su condena. Su personaje será el comandante de la policía.

El actor de 64 años comparte créditos con Érika Buenfil, Sachi Tamashiro, Rocío De Santiago, Daniela Álvarez, Mariana Kalb, Arturo Carmona, Juan Martín Jáuregui, entre otros.

“Fugitivas en busca de la libertad” se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, por Las Estrellas.