Chantal Andere estrena el musical El beso de la mujer araña

Chantal Andere estreno el musical El beso de la mujer arana de Terrence McNally como Aurora, ante la presencia de su señora madre Jacqueline Andere, de su esposo Enrique Lake, de su medio hermano,Jose Maria Fernandez El Pirru, quien fue la sorpresa de la noche del pasado martes en el Teatro Hidalgo.

Juan Torres el productor expreso a su paso por la Alfombra Roja que "Terrence si viene a finales de Septiembre o principios de Octubre como invitado especial" y confio el estado en que se encontraba Chanti, minutos previos a su magistral actuacion, como canto y baile.

"Chantal esta feliz, esta nerviosa, no ha dormido en las ultimas horas. Me encanta. Ya esta is con el estreno despues de tres meses ensayando y un ano preparandola".

Antes, inesperadamente aparece Jose Maria El Pirru, el medio hermano de Chantal tomado de la Mano de su esposa Alejandra con quien lleva a un ano de casados, "vengo a desearle la Mejor de las noches como de temporada. Le deseo la maxima de las suertes. Chantal Es una gran actriz lo suyo son los musicales, desde Chiquita".

Informo El Pirru que radica en Cuernavaca, muy contento, muy feliz, en el anonimato. Es padre estar fRueda del escandalo. " No me arrepiento de nada, mi visa fluye. La he lunch ado. Mas que errores, son aprendizajes".

De Ana Barbara afirmo, que "mantiene una convivencia real y de amor con mis hijos. Ella vivio una etapa muy importante con mis hijos cuando eran pequenos tuvieron mucho amor y convivencia . Ella fue una imagen importante, por eso van y vienen y estan juntos. Yo quiero mucho a los hijos de ANa Barbara. Conviven Elloscon nosotros y asi hay que sumar.

De Talina Fernandez, afirmo, "No nos frecuentamos mucho, pero cuando nos vemos ahora nos vemos con carino, con respeto como siempre ha sido el tiempo calma las cosas. Es la abuela de mis hijos, el tiempo nos ha calmado pero el dolor sigue -se refiere a la muerte de Mariana Levy-. Estamos mas estabilizados, estables, mas tranquilos viendo para adelante y luchando por la vida.



El esposo de Chantal, Enrique; arribo a la alfombra roja con una cara muy sonriente comentando que el no ve a Chanti delgada, "yo la veto igual, la Geo diario. Aunque tenemos amigos en comun que me dicen que si laven delgada".

Y hablo de su estado de animo de Chantal Andere, "Si esta muy emocionada, hoy esta nerviosa, emocionada, muy contenta. Para Ella esto Es lo mas relevante".

Cerro la alfombra la primera actriz Jacqueline Andere, mama de Chantal; Lego 21:09 horas, ya habia iniciado la primera parte. Solo atino a decir: "Disculpen, la lluvia espantosa, perdon. Adore a mi hija y estoy segura que va a hacer un exito. Si estoy orgullosa de ella. Con permiso, ya no puedo hablar debo entrar al teatro", concluyo apurada y la esperaba la actriz Norma Lazareno.

Llego Ariadne Diaz, Maribel Guardia y su esposo Marco, Pato Castillo, Maya Mishalska, Manuel Flaco Ibanez, Gustavo Mata.