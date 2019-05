Chantal Andere quiere dejar atrás a la villana de la TV

Después de ser considerada como Mejor Actriz en Comedia Musical por La Asociación de Periodistas Teatrales (APT), por la obra El beso de la mujer araña, Chantal Andere considera que ha llegado a un punto de su carrera que le demanda versatilidad y no ser sólo catalogada como la villana de las telenovelas.

En entrevista, la protagonista de una de las obras más galardonadas por la edición 2019 de la APT, dijo que aunque actualmente está de vacaciones.

“Lo que sigue es tomar decisiones y ojalá las acertadas, después de haber estado en una sola empresa hay que saber qué queremos hacer y a dónde queremos ir, estoy abierta a escuchar cualquier tipo de propuestas, lo que sea que me guste, me entusiasme y me sirva, no quiero encasillarme en las villanas de nuevo”.

Andere reiteró su gran pasión por el teatro musical y recordó que “cuando Juan Torres (el productor) me dijo que si quería hacer este musical, pensé ‘¿qué mujer que hace teatro musical no quisiera hacer eso?”, y aunque El beso de la mujer araña duró varios meses en temporada, la actriz asegura que el teatro no está en sus mejores momentos.

“Me gustaría que el teatro estuviera lleno como es que sucedía hace seis o diez años atrás, somos la tercera cartelera teatral más importante que hay en el mundo, entonces eso va a suceder, sólo necesitamos que todo se acomode en este país, la gente lo valora, pero de repente el teatro se vuelve un divertimento de lujo y caro y la situación no es fácil para nadie”, explicó.

Sobre la posibilidad de ocupar un puesto directivo en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Chantal comentó: “¡No, dios me ampare!, no, yo creo que hay actores que sí saben hacer este tipo de chamba. Yo jamás, yo soy actriz, canto, bailo y ya, desde mi trinchera haré lo que sea por apoyar a mi asociación pero jamás me metería en esos temas que desconozco” finalizó.

DATO: La actriz ganadora compitió con Daniela Romo quien interpreta a Dolly Levi en el musical Hello Dolly!