Chantal Andere seduce con El Beso de la Mujer Araña

Terrence McNally, el dramaturgo texano creador del musical El Beso de la mujer araña, vendrá a México en septiembre para disfrutar la puesta en escena que encabeza Chantal Andere.



Son más de 33 días los que la actriz y cantante lleva ensayando con el elenco, del cual también forman parte Olivia Bucio, Crisanta Gómez y Luis Gatica.

El equipo presentó cinco cuadros escénicos y piezas bailables del montaje que se estrenará el 30 de agosto próximo.

“¿Reto?, ya ni lo digiero, desde que me dijeron que él (Terrence McNally) iba a venir, que había pedido estar aquí con nosotros, me ilusiona mucho y me dio mucho nervio cuando me lo confirmó Juan Torres. Estos retos son los que te hacen sentir viva”, expresó la hija de Jacqueline Andere.

Con 25 años de trayectoria, tiempo en el que ha mantenido su pasión por los musicales, Chantal señala que le causa alegría que haya muchos musicales en cartelera y más que coincida con su comadre Daniela Romo, quien estrenará Hello Dolly!

“Mira, a mí me da una gran alegría que vamos a estar en cartelera casi al mismo tiempo. Daniela es una de las personas, de las mujeres que más quiero, es muy importante en mi vida, es la madrina de mi hija Natalia y que es una gran, gran estrella de los musicales en nuestro país. Aquí lo que debe suceder es que no puede haber competencia. La gente puede ver las dos producciones, yo deseo de todo corazón que tengan una exitosa temporada”.

Chantal Andere confía no sólo en sí misma sino en sus compañeros, “ustedes son testigos presenciales, mis compañeros cantan y bailan increíblemente, van a tener oportunidad de ver escenas dramáticas y desgarradoras de presos lastimados, amedrentados, violados, van a ver unas cosas increíblemente de ficción que sobrepasan la realidad”.

Y Chantal confía en su tesón, “vocalmente estoy mejor que nunca. No he dejado de prepararme creo que una gente que permite que su nombre esté en una marquesina y cobra un boleto, tiene que dar todo su esfuerzo para que valga la pena. Eso mi madre Jacqueline me lo enseñó y sí me he preparado mucho para este proyecto”, relató.

Del baile que brindó en su momento a los diversos medios de comunicación confió, “en la historia voy a presidir cinco bailes muy rítmicos y largos, este que vieron fue el más corto y tranquilo. Esta súper pesada la obra, está increíble y ensayamos muchas horas para lograr la perfección que queremos dar y el público se merece”.

Reiteró Chantal al igual que Olivia, Luis y el resto de sus compañeros que a partir del 30 de agosto que estrenen, “tendremos funciones de jueves a domingo, cada una de dos horas con 10 minutos en el escenario del Teatro Hidalgo. Es un musical muy pesado, que requerirá de todo mi tiempo y mientras esté la temporada, no me puedo comprometer a una telenovela, ya que apenas terminé Tenías que ser tú. Entonces voy a dar todo mi ciento por ciento de tiempo. Para mí El beso de la mujer araña, es increíble, deseado y hoy gracias a Dios y a Juan Torres, ya estamos muy cercanos a mostrarlo al público, por eso estoy ansiosa y deseosa de estrenarla”, informó.

Y, con la presencia de Terrence McNally en una de las funciones dijo que tal si en una de esas me invitan a Broadway:

“Por lo pronto me tocó nacer aquí, me tocó vivir aquí y amo a México, respeto mucho al público. Me gustaría que los teatros estuvieran llenos, me encantaría, de repente no sucede y eso es negativo por eso de pronto dejan de producirse estas obras majestuosas. Yo creo que este ‘beso’, viene con muchas bendiciones porque es un proyecto largamente acariciado por Juan Torres, me lo propuso hace más de un año he, soñado con este día presentárselos desde hace mucho tiempo”, añadió.

El elenco Chantal Andere, Olivia Bucio, Crisanta Gómez, Luis Gatica, Rogelio Suárez, Jorge Gallegos, Jimena Parés, Jair Campos, Eduardo Partida, Fer Soberanes y Josué Ahued. Ensamble: Andrea Biestro, Pablo Rodríguez, Claudio González, Gilberto Recoder, Francisco Huacuja, Orville Alvarado, Pedro Gea, Oliver Kenay, Gerry Pérez, Gerardo García y Julio Montejano.Chantal Andere seduce con El Beso de la Mujer Araña