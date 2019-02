Chava Iglesias conquista Nueva York ¿en la moda?

Netflix, la famosa plataforma de contenido vía streaming, presentó un video en el que se ve a Chava Iglesias, protagonista de la serie Club de Cuervos, con un nuevo empleo, muy al estilo del que desempeñaba Andrea en “El diablo viste a la moda”, al lado de la exigente Miranda Priestly.

Chava Iglesias pasó de ser el presidente de Los Cuervos de Nuevo Toledo, a asistente de una importante mujer, CEO de una empresa de moda.

En este nuevo episodio en la vida de Chava Iglesias no lo veremos dirigiendo un equipo de futbol, ni dando órdenes Hugo Sánchez; lo veremos corriendo atrás de su jefa y tomando dictado de las actividades que tiene que realizar, los papeles se invirtieron…

¿Cómo llegó Chava Iglesias a convertirse en un ícono de la moda en #NY?

Nobody said it was easy, verdá compadre? #ClubDeCuervos



Un último regalo para todos los que nos siguieron estos 4 años.

26 de febrero de 2019

Netflix presentó apenas hace algunas semanas la última temporada de Club de Cuervos, la primera serie internacional de la compañía de video, y los fanáticos de la serie no dudaron en pedir mas temporadas.

¿Será que Chava Iglesias dejará el futbol para dedicarse a la industria de la moda?, ¿la moda inteligente es más redituable que el futbol? Esperamos que Chava nos despeje estas dudas, y esperamos que sea pronto.