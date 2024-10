Chayanne anuncia nuevas fechas en México: cuándo y qué días se pueden comprar los boletos

Chayanne, también conocido como el "papá de México", tuvo un gran éxito con su gira Bailemos otra vez, pues en las cinco fechas que anunció en México logró sold out en minutos. Por ello, el cantante decidió ofrecer cinco conciertos más.

El sold out de Chayanne podría relacionarse con que el cantante no venía a la República desde el 2018, razón por la cual las fans del "papá de México" extrañaban corear sus canciones, cosa que no hacían desde su gira Desde el alma.

Aquí te contamos cuándo serán las nuevas fechas que anunció Chayanne, y los días en los que estará disponible la compra de boletos, para que no te quedes sin el tuyo.

¿Cuáles son las nuevas fechas para Chayanne?

Mediante su cuenta de X, Chayanne aseguró que le llena de emoción saber que México le "abre las puertas de una manera muy especial. Sigo sorprendiéndome con nuestros sold out, pero esto no termina aún, tendremos más noches", las cuales serán:

Monterrey : 14 de febrero

: 14 de febrero Ciudad de México: 6 y 7 de marzo

Guadalajara: 5 y 6 de febrero

En estas nuevas fechas, el "papá de México" promete seguir gozando y bailando, con las canciones que integrarán el set list del Bailemos otra vez tour 2025.

Me llena de emoción saber que 🇲🇽 me abre las puertas siempre de una manera muy especial ✨ Sigo sorprendiéndome con nuestros Sold Out, pero esto no termina aún, tendremos más noches para que sigamos gozando y bailando 🕺🏻

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya los quiero… pic.twitter.com/iceUAHdpSx — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) October 31, 2024

¿Cuándo es la preventa para las nuevas fechas de Chayanne en México?

La preventa para las nuevas fechas de Chayanne estará disponible desde el 1 de noviembre a las 11:00 am hasta las 11:00 pm, toma en cuenta que únicamente se podrá realizar la compra mediante tarjetas de crédito o débito Citibanamex.

Por su parte, la venta general, en la que podrán adquirirse los boletos mediante cualquier forma de pago, se realizará el sábado 2 de noviembre a las 11:00 am.

Ambas estarán disponibles mediante la página de Ticketmaster.

La gira Bailemos OtraVez Tour estará en varios países incluyendo Honduras, Nicaragua, Guatemala, Chile y Ecuador, por mencionar algunos.