Me voy tranquila porque lo di todo: chef Betty renuncia a MasterChef

Tras los rumores sobre cambios en el programa MasterChef se confirmó la salida de la Chef Betty, quien a través de un comunicado en redes sociales compartió con sus seguidores su renuncia.

Ya existían comentarios respecto a un supuesto despido, pero la jueza desmintió esta versión y adjuntó el texto del correo electrónico que envió a los ejecutivos del reality para informar su salida.

“Gracias, gracias, gracias, solo así se puede resumir mi estancia en TV Azteca y un gran proyecto como es MasterChef México. Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por 8 años.

La chef no detalló los motivos por los que ya no participará en las siguientes temporadas, pero dejó en claro que fue su decisión, pero que no tiene ningún problema con la televisora.

“Hoy por motivos personales me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección”.

Betty Vázquez fue jueza del programa durante más de 10 temporadas y fue una de las participantes más queridas, por lo que sus seguidores lamentaron la noticia, al igual que sus compañeros de trabajo.

“Siempre respeté y di respeto, trabajé muchas situaciones difíciles durante años de trabajo y 11 temporadas. Me retiro con la satisfacción de la labor cumplida, la camiseta puesta y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí”, se lee en el texto que envió en su renuncia.

Finalmente agradeció a todos los que la apoyaron durante su carrera y también a los productores y dueños de MasterChef.

“A cada una de las personas que tocaron mi vida y que me hicieron crecer, gracias, cada equipo de trabajo en diferentes producciones, gracias, a cada departamento que me apoyaron en estas 11 temporadas Gracias”, finalizó.

Hasta el momento MasterChef no se ha pronunciado al respecto y no se sabe quién va a sustituir a la Chef Betty.