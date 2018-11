Chela Lora partícipe de los logros de El Tri

Aunque formalmente no sea un miembro de El Tri, Chela Lora ha sido parte esencial de esta agrupación, sin ella la banda no sería la misma. La Domadora, como Alex Lora la llama, es también responsable del éxito del grupo, que en octubre pasado celebró 50 años de carrera en el Palacio de los Deportes.



Por eso es que ella no se cuelga medallas, pues su trabajo como manager le ha costado enfrentar las dificultades de la industria musical para llevar a El Tri a buen puerto.

“Yo soy guerrera”, dice con fuerza Chela Lora. “Yo anduve pegando publicidad en la calle, en los postes, lloviendo, improvisando en las tocadas de los hoyos funky; adaptando las taquillas en un coche, viví los portazos, balazos… Todo”, recuerda la manager de esta banda que surgió cuando Alex Lora dejó el grupo Three Souls In My Mind.



Alcanzar este reconocimiento no fue fácil, confiesa Chela Lora. El Tri tuvo que sortear las dificultades del rock and roll, sobre todo en una época donde no existía una industria alrededor de este género. La banda tocó desde los míticos hoyos funky hasta un criadero de puercos.



“Para mí los peores eran los que les llamaban Pistas: Era un terreno baldío o con obra negra en construcción. Ahí te subían a tocar arriba del techo, sin luces ni nada. Horrible. Imagínate tú lo que es para nosotros de haber estado en esos terribles lugares a tocar en un Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, el Gibson Amphiteathre de Los Ángeles…”, explica con emoción.



Chela y Alex Lora se conocieron de la manera más rockera posible. Fue en 1971, durante el histórico Festival Avándaro que se realizó en Valle de Bravo. Ahí iniciaron una relación amorosa que derivó en un matrimonio y una hija: Celia Lora. Pero también en el surgimiento de una empresa: Producciones Lora, la encargada de llevar el trabajo de El Tri.



“Nosotros lo hemos creado todo, nadie nos ha patrocinado. No hemos estado en los primeros lugares de la radio, ni de televisión; que si vetados, que si desvetados, que si deschavetados… Pero nosotros hicimos nuestra propia empresa. Y con mucho orgullo decimos ‘Somos EL TRI’”, explica.



Parte de la historia sobre sus orígenes y su crecimiento la cuentan ambos en el docu reality Bios. Vidas que marcaron la tuya, producción de National Geographic que estrenará este domingo a las 21 horas, en la que la pareja tuvo que desempolvar grabaciones y recuerdos sobre su vida y trayectoria.



“Nos tomó mucho tiempo. Imagínate que sacas un casete, lo metes y te encuentras algo de lo que ni te acordabas; ves a la niña chiquita, las tocadas de hace añísimos. Es como volver a vivir; lo disfrutamos mucho”, cuenta Chela Lora, quien considera que el valor agregado de este material es que no se trata sólo de un material para recordar, sino para observar cómo la banda sigue vigente.



“Fue muy padre tener a las cámaras que tomaran ese archivo, que tuvieran lo vigente, no lo que ya pasó eso es lo importante. ¿Cuántas figuras tienen una carrera larga pero en realidad no están vigentes ni nada y viven del recuerdo? Aquí fue mostrarle a NatGeo los proyectos que teníamos por hacer”, señala.