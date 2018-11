Chiva la película es la más crónica al triunfo

Justo en la peor temporada que atravesaba el llamado Rebaño Sagrado, sus directivos recibieron a su nuevo técnico, el argentino Matías Almeyda, quien llegó con la misión de inculcarles amor por la camiseta y también propio, pues los jugadores atravesaban en ese 2017 por una depresión y bloqueo mental que les impedía superar sus expectativas.



Así es como Chivas la película lleva al espectador a un viaje de varios meses por los entrenamientos y los vestidores del club de Guadalajara, uno de los más populares de México para ser testigos de cómo lograron reponerse mentalmente y sobre todo, físicamente de las lesiones para alcanzar el máximo triunfo, convertirse en campeones de la liguilla en junio de ese mismo año.

“Pero este filme es más que sólo futbol”, aseguró Iván López Ibarra, uno de los directores de la producción y enfatizó que la historia que la película cuenta va más allá del ámbito deportivo y refleja un proceso de transformación humana.

“Esta película no es para Chivas nada más, es para todo México y para todo mundo. Habla de un tema universal y con el que nos identificamos todos. Es importante que saquemos la película del contexto futbolístico para que todos se den la oportunidad de vivir esta historia” declaró.

Añadió que más que la historia del campeonato obtenido en el Clausura 2017, la producción busca reflejar cómo fue el proceso de crecimiento del grupo y los altibajos que vivieron. “Originalmente el proyecto era generar contenido para Chivas TV, pero tras convivir con Matías Almeyda vimos que podían hacerse más cosas, lo complicado, fue que los jugadores se acostumbraran a la cámara, sobre todo en lugares donde la intimidad es importante, como los vestidores”, expresó.

“Nosotros como directores coincidimos que ese grupo iba a ser campeón, no sabíamos cuándo, pero no nos importó, en esos momentos era documentar cómo poco a poco subían de nivel y que el público en algún momento pudiera captar ese proceso de cómo este equipo que no creía en sí mismo empezó a creer y retomar la confianza. La premisa siempre fue que la grandeza no es un resultado sino un camino y eso es lo que queríamos contar” precisó.

Los realizadores des este proyecto muestran la determinación y el coraje que llevó a reporse a un equipo completo y derrotar en casa a un agresivo equipo de Tigres de Monterrey, en una temporada casi perfecta, con muy pocas derrotas, la otra cara que Chivas enfrentaba, resultados que no lograron derrumbar el gran corazón de los jugadores que se sometieron a terapias físicas para superar sus lesiones y estar presentes en el último partido que definiría quién levantaría la copa del torneo.

Por su parte el productor y vicepresidente ejecutivo del Grupo Omnilife-Chivas, Amaury Vergara, manifestó que el costo de la realización de la película fue el mismo que cualquier documental en México, pero no dio más detalles al respecto, aunque aclaró que con el éxito obtenido en festivales de cine como el de Morelia, donde la ovación fue de pie, se buscarán mas producciones de este tipo no sólo para mostrar el buen juego del equipo, sino motivar a los jóvenes a vencer sus obstáculos, “esta película es inspiradora, no sólo se trata del futbol, sino de la fuerza interior de cada uno de los involucrados, unos esforzándose a dar lo mejor de ellos y otros, apoyando moralmente a sus compañeros desde la banca, pues sus lesiones no les permiten ser parte de la alineación, se ve mucho espíritu alrededor de ellos”, confesó, aunque declinó en opinar del porqué ese técnico que supo guiarlos al campeonato ya no está con ellos.

Asimismo, aseguró que no tienen expectativa alguna sobre cuánto puedan recaudar con la proyección de la película.

El directivo señaló que lo principal es contar una historia de éxito con la que la gente se sienta identificada.

“No estamos buscando una figura en particular. Sabemos que va a ser exitosa por lo que se hizo y por lo que estamos contando de lo que se hizo y ojalá otros equipos se abran a contar lo que pasa dentro, porque tiene un valor fundamental”.

La película, que también cuenta con la dirección de Rubén Bañuelos, estrenó como cerca de 150, en 60 ciudades del país.