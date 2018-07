Christian Ahumada confirma reunión con AMLO

Sus imitaciones de Andrés Manuel López Obrador en El privilegio de mandar, le dieron alcomediante Christian Ahumada Cruz el pase para el encuentro VIP con el virtual ganador a la presidencia de la República de México, muy probablemente, “la semana que viene”, confirmó a Organización Editorial Mexicana.



“El candidato te quiere conocer y le gusta mucho la parodia que haces de él, se ríe mucho…”, fueron las palabras que dijo por teléfono Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena cuando le llamó a Christian para concretar el encuentro.

“Esperemos que nos reunamos pronto con él, muy probablemente la semana que entra, nada más falta confirmar día y hora. A mí sí me gustaría conocerlo, sólo lo he visto por la televisión, ni siquiera he estado cerca a dos metros o tres metros de distancia, ¡nunca!”, dijo entusiasmado.

Ahumada Cruz señaló que grabará el encuentro con AMLO por medio de un video. “Lo más importante es que si llegamos a hacer ese videíto, que la gente compruebe que de a de veras se vea que habrá libertad de expresión. Recuerdo que en el discurso en el Zócalo mencionó va a haber libertad empresarial, libertad de expresión y libertad de creencias”.

El actor mencionó que esperan que “lo cumpla en los hechos y no nada más en las palabras y que se pueda dar esa apertura que me dé la oportunidad y aquí lo digo abiertamente, de hacer el personaje de los siguientes seis años, sobre todo en tono de parodia, que la gente se ría, se divierta, yo creo que se vale ya estamos viviendo en el 2018, ya no son los tiempos de antes”.

Christian expresó que en el programa La Parodia, que se estrena el próximo lunes, se tiene contemplado incluir su imitación, “tiene que aguantar vara, venimos con todo en el programa, va a ser fársico, crítico y en tono burlón así es la parodia”, detalló.

Y detalló Ahumada que “queremos seguir la línea que sigue en Estados Unidos el programa Saturday nigth live que tienen un segmento para Donald Trump que es personificado por Alec Baldwin, quien lo ha parodiado muy bien; queremos queen México también haya esa apertura, se vale, porque los medios estamos en otro canal estamos en la era digital, ya tienes la información a un clic de distancia en tu celular”.

Recordó que tuvo que ver muchos videos de AMLO y sobre todo, “tuve que escuchar audios sin verlo, para captar la voz, a fin de sacar la vocecita, porque nosotros sabemos que así habla con un timbre de voz especial y con intención y con los resultados que hasta su gente me buscó para agendar el encuentro con él”.