Christian Nodal estrena primera parte del disco “Pa'l cora” en concierto por YouTube

Christian Nodal compartió la primera parte de "Pa'l cora EP 01" a través de un concierto transmitido en su canal oficial de YouTube, el cual logró reunir a más de cinco mil espectadores, aunque en ningún momento se observó a Ángela, a lo largo del show, Nodal le dirigió algunas palabras y hasta le dedicó una canción.

A las 16:00 horas el artista inició su transmisión, acompañado de más de una decena de artistas y un mariachi.

El joven de 25 años portó una camisa blanca, con un chaleco y pantalón color café y sombrero negro. Su primer tema “La intención”, en el que colaboró con Peso Pluma.

“Me gusta con las velas, pero extraño los fuegos artificiales que salen cada vez que toco una canción como esta,” dijo Nodal.

La escenografía constó de varias velas en el piso y la iluminación fue en color rojo en todo el set.

“Es un día muy especial para mí, trabajamos en un álbum completo el cual cantaré la mitad del álbum básicamente. Ya salieron a la luz tres canciones. Agradezco a todos los fans que están conectados de diferentes países y que nos apoyan.

“Este álbum es meramente para el corazón, si andan felices, enamorados, tristes, despechados, este es un álbum para ustedes, espero les guste mucho”, sostuvo el cantautor.

Le siguió con el tema “Kbron y medio” y “No me 100to bien”. El artista lució muy cómodo en su show ya que, además de proyectar una sonrisa, también tomó shots de tequila, incluso aseguró que ya se estaba mareando un poco. “Si estoy hablando mucho es porque ya estoy borrachito”, dijo, entre risas.

La sorpresa del evento fue la invitación de la cantante Estevie, con quien colaboró en el sencillo “Un besito más”, que mezcla ritmos latinos con el regional mexicano.

Uno de los temas favoritos de Nodal, que escribió durante su estadía en Francia es “Bandolebrios”, en donde narra cómo dos personas viven una fugaz historia de amor mientras se encuentran en un ligero estado etílico.

“Tengo la teoría, pero no la verdad absoluta, de que no existe un bandolero con una bandolera, sólo son bandolebrios, sólo así puede existir, convivir y vivir un amor corto, pero bonito no constante, pero precioso”, dijo Nodal previo a interpretar el sencillo.

Mientras la energía avanzaba, también los comentarios en la transmisión y, aunque hubo mayormente críticas positivas hacia la música de Nodal, incluso a la relación que sostiene con Ángela Aguilar, hubo algunos que aprovecharon para recordarle a su ex Cazzu, madre de su hija Inti.

“Nodal y Cazzu por siempre y la que soporte”, se leía en los mensajes. “Cazzu una diosa”, se compartió.

Para este trabajo, el exponente del regional mexicano se adentró a otro género, una mezcla entre su estilo y la bachata, dando como resultado “La bachatita”, que interpretó antes de “La corazonada”, con la cual finalizó su show. Sin embargo, el público quería seguir escuchándolo y fue que pidió a Ángela leer los comentarios para saber qué tema cantar.

“Señora esposa, dígame ¿qué dice la gente?”, le preguntó Nodal a Ángela. Fue en ese entonces que le pidieron cantar “Brillas”, cover de León Larregui y que le dedicó a su cónyuge.

Nodal cantó “Quédate” y “La sinvergüenza” como remate de su espectáculo que alcanzó casi una hora. Finalmente, anunció que está por emprender una gira y también lanzará un documental donde se observa el proceso de elaboración del EP, mismo que ya está disponible en plataformas digitales.