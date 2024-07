Christian Nodal, único mexicano invitado en cantar con Andrea Bocelli [Video]

Luego de varias polémicas por su vida amorosa, Christian Nodal de nuevo dio de qué hablar por su carrera artística pues fue el único mexicano que Andrea Boccelli invitó al escenario para celebrar su 30 aniversario en la música.

"El forajido" viajó hasta Lajatico, Italia, la ciudad natal del cantante de ópera, donde del 15 al 19 de julio estará celebrando su trayectoria en el Teatro del Silenzio, un foro natural cuya construcción fue impulsada por el mismo Boccelli.

A través de su cuenta de Instagram, Nodal compartió imágenes junto al tenor italiano mientras ensayaban "Por una cabeza", un tango compuesto por Carlos Gardel con letra de Alfredo Le Pera.

Gossip Mariana Echeverría es la décima integrante de La Casa de los Famosos México

"Feliz de acompañar en su 30 aniversario a mi querido amigo @andreabocelliofficial. Hoy será un día que me llevaré pa’l cora toda la vida", escribió el cantante de 25 años.

Además, en redes se compartió el momento en que ambos cantaron durante The concert of a lifetime, nombre del evento con el se rinde homenaje al tenor italiano.

#christiannodal #Viral #nodal #teatrodelsilenzio ♬ sonido original - Nodal Latam 。˚ ⁀🌵★ @nodal_latam @Christian Nodal #viralvideo

Si bien hubo varios famosos, Nodal fue el único mexicano que llegó al escenario para cantar con Boccelli.

¿Qué artistas acompañan a Andrea Boccelli en sus conciertos de aniversario?

Además de Christina Nodal, Andrea Boccelli invitó al escenario del Teatro del Silenzio a varios artistas de diferentes partes del mundo. Desde algunos con una larga trayectoria en la música como Bryan May, ex guitarrista de Queen, hasta quienes no llevan muchos años como el cantautor británico Ed Sheeran.

Desde hace algunas semanas, Bocelli anunció en su cuenta de Instagram que contaría con varias personalidades, entre músicos, actrices, actores, y más, para celebrar su trayectoria.

Algunas de los artistas confirmados para presentarse en el escenario del Teatro del Silenzio son Shania Twain, Sofia Carson, David Foster, Sofía Vergara, Nadine Sierra, Lang Lang, Russell Crowe, Giorgia, Lauren Diagle, Eros Ramazzotti, Elisa, Johnny Depp, Laura Pausini, Jon Batiste, Jose Carreras, Plácido Domingo, Tiziano Ferro, Zucchero, Aida Garifullina, Mateo Boccelli y Virgina Boccelli.