Christian Nodal calla rumores: su truene con Belinda no fue por dinero

Después de dos meses de rumores, el cantante de regional mexicano Christian Nodal se sinceró por primera vez y rompió el silencio sobre su ruptura amorosa con Belinda, aclarando si el tema del dinero o un posible préstamo fue la verdadera razón del fin de su compromiso.

Durante su segunda presentación en la Feria de San Marcos, el intérprete de Adiós Amor habló con Televisa Espectáculos sobre lo que significó para él su relación con la también cantante.

Comentó que su romance con la actriz estuvo lleno de muy buenos momentos: "Viví una etapa muy preciosa, viví unos momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos, momentos malos como todo”.

Y para callar todos los rumores surgidos alrededor de su truene, en donde tachaban a Belinda como una mujer “interesada” y “vividora”, el cantante de 23 años aclaró que no terminaron cuestiones de dinero o intereses materiales, pero se negó a declarar los verdaderos motivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belinda y Nodal (@belinodal.gt)

"Lo que te puedo decir es que ni cosas de dinero, ni nada de eso, se hablan muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo, de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar. Todo eso es privado”, dijo.

Explicó que jamás quiso hablar del tema para que no se malinterpretaran las cosas: "Al final, lo único que nunca quise fue que alguien fuera el culpable. Yo quería dejar las cosas así, porque a veces la gente siempre trata de malinterpretar las cosas”.

Le desea lo mejor a Belinda

Christian Nodal deseó que Belinda esté bien: “Más allá, yo estoy bien y espero que ella esté bien, y que siempre le esté yendo increíble”.

El cantante añadió que muchas veces las personas lo juzgan o crean rumores sin pensar que él también es un ser humano y que sigue aprendiendo de la vida.

"A veces a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años, y que estoy aprendiendo y la vida me está haciendo un buen maestro”, refirió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Televisa Espectáculos (@televisa_espectaculos)

Nota publicada en El Sol de Puebla