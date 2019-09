Christina Aguilera anuncia conciertos en México tras 18 años de ausencia

Tras 18 años de ausencia, la cantante Christina Aguilera anunció que ofrecerá tres conciertos en México como parte de su gira de The X Tour.

Los shows están programados en el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 3 de diciembre, en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 5 de diciembre, y para cerrar con broche de oro se presentará en Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 7 de diciembre.

"México es oficial ¡The X Tour está en camino. Puedes conseguir tus boletos la próxima semana", escribió Christina Aguilera en su twitter.

La cantante no se había presentado en México desde 2001, por lo que su regreso al país ha sido unos de los más esperados.

Christina Aguilera interpretará sus grandes éxitos como "Dirty", "Genie in a Bottle", "Ain't No Other Man", "Fighter", así como temas de su último álbum.

La preventa para comprar los boletos se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre, mientras que la venta general arrancará el 20 de septiembre.