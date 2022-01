Christina Aguilera rinde homenaje a Chavela Vargas y Vicente Fernández

A mediados del año 2000, una cantante adolescente de la música pop conocida como Christina Aguilera lanzaba su segundo material de estudio, Mi reflejo. Fue un disco adelantado a su tiempo, con letras totalmente en español interpretadas por una estrella en ascenso que apostó por conquistar a un público global.

El éxito fue rotundo. Vendió más de dos millones de copias a nivel mundial y dejó clásicos como Ven conmigo, Pero me acuerdo de ti y Falsas esperanzas. Además de formarle un grupo de fans en Latinoamérica que le ha sido fiel por más de dos décadas.

Gossip Britney Spears gana el derecho a nombrar a su propio abogado

Han pasado casi 22 años de este hito y Christina Aguilera es hoy uno de los referentes pop por excelencia en el mundo. Cinco Grammys y 20 nominaciones lo avalan. Consciente de ello, y con una percepción más madura, la cantante decidió volver a este idioma y realizar una serie de tres EP’s con temas en español.

La fuerza es el primero de ellos, una colección de seis canciones en las que no sólo se reencuentra con el idioma, sino que se aventura a rendir homenaje a quienes considera los clásicos de la música en español, tales como Chavela Vargas y Vicente Fernández.

“Amo la música ranchera y a los grandes como Chavela (Vargas), que fue una gran inspiración para mí. Realmente quería tocar a los clásicos de la música en este idioma, pues suelo rendir tributo a las leyendas que nos antecedieron. En Back to basics (su quinto álbum) lo hice a los músicos del soul, jazz y blues que me influyeron. Y en el mundo de la música latina, Chavela ha sido una de ellas”.

A Vicente Fernández incluso le escribió un tema como respuesta a uno de sus más grandes clásicos, de la autoría de José Alfredo Jiménez “Él tiene una canción llamada El rey, un tema que trata sobre él. Y en este álbum yo tengo una respuesta a esa canción legendaria, se llama La reina y básicamente dice: ‘Es increíble que seas el rey, siempre lo serás, pero no eres nada sin tu reina’”, le dijo a El Sol de México en conferencia de prensa.

“Es divertido plasmar algo así ahora, teniendo una perspectiva más madura como mujer. 20 años después (de Mi reflejo) soy una mujer con una carrera increíble y puedo volver al español reflejando eso, siendo madre y ahora con la oportunidad de poder compartir gran parte de eso con mis hijos”.

Christina Aguilera rinde homenaje a Chavela Vargas / Cortesía | Generic

La influencia del idioma viene desde su infancia, particularmente de su padre de origen ecuatoriano quien la introdujo al español. “Le tengo mucho amor y respeto a este idioma. Y traté de dar lo mejor de mí”.

Para este lanzamiento, Christina Aguilera se alió de los que ahora están dejando huella en la música en español. Su primer sencillo, Pa mis muchachas, contó con la colaboración de Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole; mientras que Santo, tema que estrena hoy en plataformas, tiene la participación de Ozuna.

“Me gusta mucho colaborar, siempre he amado hacerlo. Y la música latina está basada en una hermosa comunidad, un ambiente de mucho amor. Definitivamente quería hacer una experiencia unificada. Lo importante para mí ahora es hacer canciones con artistas que admiro, y sobre todo cosas que amo y no por otra razón. Así que estoy bendecida por trabajar con estos artistas”.

A diferencia de Mi reflejo, que contó con versiones en español de algunos de sus primeros éxitos, La fuerza y el resto de los EP’s son canciones originales que retratan el momento de esplendor y plenitud que Christina Aguilera vive en estos momentos.

“Hay ciertas letras donde plasmo la relación con mi padre, con mi pasado, con la necesidad de hacer las pases contigo y con tu crecimiento. Y luego canciones más divertidas como Santo que provocan que quieras bailar y sentirte bien con ello. Pero creo que mostrarme empoderada fue la meta principal. Creo que mis fans saben que no hago nada a menos que realmente lo ame y crea en ello”.

Entre los planes de X-Tina para este 2022 está lanzar las otras dos partes de la colección, además de preparar su regreso a los escenarios con miras a una gira mundial en cuanto la pandemia lo permita.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cuando todo tenga sentido me iré de tour. Sé que hay un gran equipo trabajando para ello, hay conversaciones al respecto. He estado de gira en Latinoamérica antes y es la experiencia más increíble, los fans son como nada en el mundo. No puedo anunciar nada aún, pero este año habrá algunas presentaciones”.

La fuerza está compuesta de seis temas originales que incluyen el sencillo Somos nada, además de Ya llegué, Como yo y La reina, que estarán disponibles en plataformas a partir de mañana.