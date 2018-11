Chucky será más diabólico en nueva serie

Chucky es uno de los personajes más queridos en el cine de horror, es por eso que su creador Don Mancini, ha comenzado a escribir la trama principal de la serie de televisión sobre el Muñeco diabólico que tendría de ocho a diez episodios y que podría verse vía streaming el siguiente año.



“Será algo totalmente nuevo, una historia diferente sobre Chucky que contará de ocho a diez horas para adentrarte en el personaje y sus relaciones”, comentó Don Mancini a El Sol de México durante la inauguración del Festival Mórbido.



Aunque aseguró que no puede dar muchos detalles sobre el proyecto por el trabajo en conjunto que realiza con Universal Studios, el escritor y productor aseguró que la serie tendrá “la versión más perturbadora de Chucky que hayamos hecho. Se ha demostrado que es un personaje muy diverso, hemos hecho hasta comedia, por ejemplo. Pero definitivamente esta será la más inquietante de todas”.



Asimismo señaló que en la trama “utilizaremos muchas situaciones de la vida realdonde estará Chucky presente, yo creo que será sorprendente”, apuntó el realizador, quien aseguró que prepara dos películas más sobre el Muñeco diabólico, las cuales son totalmente diferentes a la versión que realiza el estudio MGM, en las que no tiene nada que ver.



Don Mancini también compartió su idea de extender la vida de Chucky a otras esferas. Entre ellas, la de integrarlo a la cultura mexicana. “Hay muchas cosas interesantes, como la mitología, el Día de los muertos y demás. Y el hecho de que Chucky sea tan popular aquí me ha hecho pensar en hacer algo al respecto. Todavía no tengo nada aterrizado pero es algo que siempre he pensado”, apuntó.



Quizá una de las mayores dificultades al respecto sea el uso de licencias, pues Don Mancini tiene el deseo de extender la vida de este personaje por mucho tiempo e incluso con otras figuras de culto.



“Es difícil porque diferentes estudios tendrían que cooperar; por ejemplo, me gustaría hacer Chucky vs Freddy, pero él es un personaje de Warner Brothers, así es que no sé qué tan realista podría ser eso, pero ya veremos”, apuntó.