Chumel Torres debuta en teatro y ¡hará 39 personajes!

Chumel Torres expande sus fronteras y ahora debutará en teatro con el monólogo Agotados, en el cual deberá interpretar a 39 personajes que tienen interacción con el recepcionista llamado Sam, encargado de llevar la agenda de reservaciones del exclusivo restaurante Le Mexique, que está de moda en la Ciudad de México.

Bajo la dirección de José Ramón Zúñiga, esta obra está basada en los personajes creados por Becky Mode y Mark Setlock, adaptado para México por el mismo Joserra, por lo que el lenguaje y los personajes en cuestión son del dominio popular. “La historia original se desarrolla en Nueva York, pero lo adaptamos a México, aquí también hay personajes muy coloridos y el público se va a divertir y quizás, identificará a algunos de ellos”, expresó el director.

En entrevista, Chumel Torres, quien será el primero de los tres actores que alternarán en las funciones, luego tomarán su lugar Alan Estrada y Paola Gómez, dijo sentirse confiado en hacer un buen trabajo.

“El teatro debe de tratarse con respeto, si vamos a hacer esto que sea de la manera más profesional posible, para mí era muy fácil subirme a este barco empezando como muchos, en un Tenorio cómico o algo así, pero decidí hacerlo con algo que me representara un verdadero reto y creo que me volé la barda con esto”, declaró el conductor de HBO.

Sobre la decisión que lo llevó a hacer teatro, Chumel reveló en exclusiva para El Sol de México que era una inquietud que llevaba en la mente desde hace tiempo, “muchos me decían que hiciera teatro cómico, como el que mencioné anteriormente, o que hiciera Stand Up, pero la verdad, quería dar mi primer paso en algo que me proyectara como un actor que respeta esta profesión”, señaló.

“La victoria es de los arrojados y valientes”, dijo, mientras con una sonrisa nerviosa, empezaba a desmenuzar su papel en este monólogo que se estrenará el 30 de agosto en el Teatro Silvia Pinal, ubicado en la calle de Versalles. “Interpreto a Sam, es la persona encargada de atender las reservaciones por teléfono del restaurante más popular de la Ciudad de México llamado Le Mexique, habrá mucha gente que hable para apartar una mesa, pero cuando se enteran que el lugar está lleno explotan, se trata de una persona que recibe maltrato y ofensas por teléfono por parte de figuras de las altas esferas, el actor o actriz que hace este monólogo debe de ser capaz de describir a estas personas, mientras ven a través de la cara de Sam cómo le afecta recibir tantos golpes verbales”, señaló.

Chumel estará las primeras seis semanas como el único actor que interprete este monólogo, posteriormente en octubre, Alan Estrada y Paola Gómez se sumarán a este montaje alternando funciones.

“Muchos me dicen que me metí en camisa de once varas y cosas por el estilo, pero creo que si vamos a hacer algo, que se haga bien y ésta es mi oportunidad para que se me vea como un actor que no sólo es comunicador, capaz de hacer teatro de calidad”, enfatizó.

Sobre su programa en HBO, aseguró que va por buen camino y descalificó los rumores de que pueda salir del aire por bajo rating, “es a lo que te enfrentas a diario, sé que muchos esperan un error para tomar mi lugar, así es este trabajo, pero estoy convencido que la empresa está contenta con nosotros y esperemos celebrar el cuarto año de trabajo, claro que con la misma tónica, porque es imposible coincidir con la frase de “veo a un México feliz”, concluyó.