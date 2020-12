Chumel Torres, más nervioso por monólogo Agotados que con las redes

A Chumel Torres ya no le sorprende cuando se levanta de la cama por las mañanas y descubre, por enésima vez, que es trending topic. Aunque vive de ellas, asegura que las redes sociales no le quitan el sueño.

Quizá lo puso más nervioso su debut como actor en Agotados, un monólogo donde interpreta a más de 30 personajes, todos ellos asociados a la idiosincrasia mexicana de la actualidad. La obra fue todo un éxito el año pasado en el Teatro Silvia Pinal y será transmitida vía streaming el próximo 25 de diciembre a las 20:00 horas a través de la plataforma Teatrix.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por estos días, Chumel, quien constantemente ha sido asociado a una comedia que promueve el racismo, está otra vez en el ojo del huracán por aplaudir las críticas que hizo Brozo en redes sociales contra Andrés Manuel López Obrador por la forma en que el gobierno ha sobrellevado la pandemia.

“Acuérdate, Andrés, no eres Dios”, dijo el personaje de Víctor Trujillo en un video que llegó hasta Palacio Nacional.

Como el gran admirador de Brozo que dice ser, cree que el humor no debe tener límites ni apegarse a lo políticamente correcto: “Y si este tipo de humor se persigue, es un honor contarme entre los perseguidos, güey”, dice en entrevista con El Sol de México.

Cuando habla de persecución, el comediante chihuahuense se refiere al momento en que su programa de HBO fue suspendido en junio pasado, luego de que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) cancelara un foro sobre racismo donde él iba a participar como panelista. La decisión se dio luego de que Beatriz Gutiérrez Müller escribiera en su cuenta de Twitter: “¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo". Aunque se disculpó, no se escapó de salir del aire en HBO. Su programa Chumel con Chumel Torres se suspendió hasta nuevo aviso

“No sólo me ha pasado a mí: le pasó a Loret, le pasó a Brozo y le pasó a Ciro. Cuando veo que a todos ellos también les sucedió lo mismo, pues güey, es como estar comiendo en la misma cafetería con los Avengers”, afirma.

¿Un país de redes sociales?

Aunque más de 40 millones de mexicanos carecen de conexión a Internet, la mayoría de ellos de estratos socioeconómicos bajos, según datos del Inegi, Chumel cree que Twitter es “una maqueta” de México.

Para él, en este país de redes, la sociedad está compuesta por estereotipos que utiliza constantemente en sus contenidos de comedia política, ya sea desde sus redes sociales, desde El pulso de la República (su canal de YouTube), La radio de la república en Tele Fórmula o desde el programa de HBO que le cancelaron.

"A veces Twitter es como la vida real: tienes al chairo, al fifí, a la feminista, al machito, al vegano, al priísta. La desventaja es que todos hablan al mismo tiempo, no hay un orden y se tiende a exagerar las cosas", observa.

Lo cierto es que su influencia en el mundo digital es apabullante. No hay día, dice, en que no lo acusen que recibe dinero de partidos políticos o de que fue sobornado por el ex presidente Enrique Peña Nieto para criticar a la 4T. Él se defiende: “Yo ni sé quién es, ni lo conozco en persona”.