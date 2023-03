Chumel Torres se siente como un jugador de élite en su regreso al teatro

"El primer acercamiento que tuve al teatro, de manera profesional, fue "Agotados", que fue prepandemia. Me habían propuesto cosillas que no me apetecían tanto, pero para mí tener está segunda oportunidad es el baile de la Cenicienta", cuenta a este diario en conferencia de prensa.

"Trabajar con personas que admiro desde hace mucho tiempo, y formar parte de este equipo, es que te metan al Barcelona. Fue de mis primeros mensajes al director, que le ofrecía mi ciento diez por ciento. Ojalá a ustedes les parezca así, siempre es fácil llegar a la gente cuando tu equipo es el Barcelona", agregó.

La puesta, escrita por Yasmina Reza y dirigida en esta temporada por Miguel Septién, sigue a dos parejas de padres de familia, quienes se reúnen para discutir una desagradable pelea entre sus hijos. Pero su civilizada charla muy pronto termina en malos modales, insultos y gritos.

Sobre la decisión de invitar al también youtuber a su elenco, Pablo explicó que cuando lo vio en "Agotados" se sorprendió porque, pese a haber sido su primera experiencia profesional en teatro, parecía que llevaba años en el escenario, y la ovación que recibió por parte del público fue evidente.

"Me pareció un trabajo entrañable, de una dedicación y sutileza desbordada. Es una obra complicadísima y compleja, son 34 personajes, y cada uno lo hizo diferente al otro, todos con los matices", agregó el también productor.

El elenco es complementado por Tato Alexander y Fernanda Borches, quienes dan vida a las esposas de sus respectivos personajes. Ésta última señaló que ha disfrutado mucho ponerse en los zapatos de esa mujer, pues comparten muchos rasgos.

"En la vida real tengo mucho de ella, aunque me cueste aceptarlo, soy naturalmente conciliadora. Y ella tiene mucho de esto, aunque en algún punto lo pierde, y resulta liberador porque en la vida andamos con el deber ser como bandera, y poder romper con eso y decirle al otro lo que piensas, es liberador".

"Un dios salvaje" se presenta en el Teatro Milán, a partir del 5 de abril. Aunque por el momento sólo están confirmadas las funciones en CDMX, la producción adelantó que hay planes de llevarla a Guadalajara próximamente.