Chvrches: entre la luz y la obscuridad

Este 2021, la banda escocesa Chvrches cumple su primera década de vida, una situación en la que sus integrantes no habían reparado, no sólo por todo lo que la pandemia removió en sus vidas, sino porque durante buena parte del año anterior estuvieron concentrados en grabar su cuarto álbum de estudio.

Sobre este largo camino y lo que ha logrado la banda hasta hoy, Lauren Mayberry se dice emocionada por haber llegado hasta aquí y al mismo tiempo ve este momento como una especie de renacimiento para la banda:

“La forma en que hicimos este último álbum fue lo más parecido al primero, porque estar en confinamiento fue como sentirnos en el vacío al no poder interactuar con nadie, porque era como si en esencia la banda no existiera, y eso nos permitía hacer lo que quisiéramos sin preocuparnos por nada, así que en todo caso fue agradable y simbólico volver a eso en este décimo aniversario”, nos dice en entrevista con El Sol de México.

Así que dadas las circunstancias, la banda no tendrá una celebración formal por su primera década de vida, aunque probablemente sí hagan algo especial para celebrar los diez años de la salida de su disco debut, que en 2012 los puso en el mapa mundial como una de las mejores promesas del pop electrónico.

Sobre su nuevo disco, Screen Violence, que se estrena precisamente hoy, Lauren nos dice que se siente completamente como una obra producto de la pandemia:

“La forma en que lo hicimos definitivamente se vio afectada por todas las restricciones, porque aunque Martin y yo vivimos en la misma ciudad, Iain estuvo en Escocia básicamente durante todo el proceso, y todo se hizo a través de Zoom y compartiéndonos los materiales gracias a la tecnología, así que creo que el disco definitivamente habría sonado diferente si lo hubiéramos hecho de otra manera”, nos dice.

Eso sí, recalca que si bien no es un álbum temático sobre la pandemia, líricamente es más consistente y oscuro que los anteriores y que está muy marcado por este proceso en el que, ella como letrista se vio obligada a plasmar otro tipo de emociones

“En algún momento fui realmente productiva, luego me deprimí, luego volví a ser productiva y luego me volví a deprimir, pero al final creo que ese tipo de emociones quedaron ahí, creo que se nota el momento en que las canciones fueron escritas”, agrega.

VIOLENCIA EN LA PANTALLA

Sobre el título del disco, recuerda que es un nombre que desde sus inicios querían usar, incluso para bautizar a la propia banda, aunque fue una idea que se quedó por ahí guardada, y que quisieron retomar para este periodo de aparente renacimiento, y aclara que, aunque las canciones del disco no son necesariamente algo conceptual sobre el horror, parte del disco sí está inspirado en todo lo que consumimos a diario a través de nuestros dispositivos electrónicos.

Fue una sorpresa escuchar a Robert Smith en la canción “How not to Drown”, ¿cómo surgió esa idea?

Bueno, aún me sorprende que eso haya sucedido, porque somos grandes fanáticos de The Cure. Creo que en realidad fue como un accidente, porque nuestro manager le escribió preguntándole si había posibilidad de hacer en conjunto, pero no le dimos mucha importancia, hasta que Robert Smith contestó preguntando qué podía hacer por nosotros, así que después de entrar en conversaciones le enviamos unas cinco o seis canciones y él eligió “How not to Drown” para cantarla.

Añade que Robert Smith fue sumamente generoso, amable y creativo a la hora de hacer esta colaboración, asegurándose siempre de estar involucrado pero con mucho respeto a la banda, lo cual fue doblemente gratificante para ellos.

¿Cuál sería tu track favorito de este disco y por qué?

Bueno, está “How not to Drown”, por la participación de Robert, pero también “Asking for a Friend”, la canción que abre el disco, porque creo que la letra refleja exactamente el sentimiento de ese momento y porque sonoramente es bastante épica en algunos puntos. A veces me resulta difícil escribir ese tipo de canciones, porque lo épico se puede tornar cursi o fastidioso, pero realmente amo la canción y la forma en que encajamos en ese universo… Creo que fue la canción en la que yo estuve más expuesta líricamente, como narradora, aunque tan pronto como se la envié a los chicos me dijeron que tenía que dejarla así, por lo que también estoy muy orgullosa de ellos… Ahora no sé si disfrutaré cantándola frente a la gente, pero seguramente encontraré la manera de que así sea.

A juzgar por el estilo de su música, pero también por las letras y la propuesta visual, ¿crees que Chvrches se identifica más con los ochentas que con otras décadas de la música?

Con toda seguridad tenemos mucha influencia de ese período, especialmente por los instrumentos que estamos usando; gran parte del sentido que tenía la banda cuando comenzamos estaba inspirado en discos de Depeche Mode, Gary Numan y cosas así, aunque definitivamente me gustaría pensar que ese no es el ADN de la banda o que lo fusionamos con cosas más modernas; siento que ese es un equilibrio importante… No me gustaría ser sólo una banda de pastiche retro, si no una expresión mucho más moderna.

¿Chvrches es quizás una banda luminosa que tiene algunos elementos oscuros o viceversa?

Oh... Creo que depende del día… Y depende de la canción. Es interesante, porque Robert Smith también ha hablado de que su banda tiene esa dualidad, ¿no? Hay increíblemente pop y momentos muy oscuros en The Cure, y él decía: ‘Si me obligo a escribir una canción feliz, va a ser una mierda, y si me obligo a escribir una deprimente, igual". Así que supongo que nosotros también hemos tratado de tener ese balance entre las canciones siniestras o introspectivas y las que son tontamente felices, así que supongo que algo en medio de todo eso está bien.

Para finales del 2021, la banda planea volver a los escenarios, para presentar en directo sus nuevas canciones, al principio por Estados Unidos.

Para ello, están terminando de pulir la parte visual de su nuevo show, con ilustraciones y videos que irán muy acordes con la propuesta sonora del disco.

“Realmente queremos hacer eso”, continúa Lauren. “Estar de nuevo frente a la gente, para que simplemente vayan y se tomen una cerveza mientras se escapan durante 90 minutos de todo, para refrescarnos todos juntos de nuevo y vivir en ese espacio de realidad alternativa que creemos que puede ser divertido, porque hemos pasado por momentos terribles y la gente necesita algo feliz en sus vidas”.

Sobre un posible regreso a México, no duda en contestar:

“Honestamente, cada vez que vamos a México nos quedamos impresionados por lo amables que son con nosotros y por lo mucho que les encanta nuestra música… Cuando tocamos en México, la gente se conecta en un nivel más visceral, y es uno de los pocos lugares en donde la gente nos espera en hoteles y aeropuertos. Creo que han sido muy generosos. Entonces, definitivamente esperamos volver”.

Gracias, Lauren.

¡Gracias! Queremos saludar y agradecer a nuestros fans mexicanos, por escuchar nuestra música y por ser tan pacientes cuando no hemos podido ir a tocar, pero realmente nos emociona que escuchen el nuevo álbum y estamos ansiosos por volver a verlos.

