Cierra el Corona Capital su primera jornada con sabor agridulce

El Corona Capital regreso a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez después de cancelar su edición pasada. Y aunque el entusiasmo de los fans se notó al inicio del festival, con el paso de los minutos el ánimo comenzó a decaer.

La principal razón fue la cancelación del dúo electrónico Disclosure, quienes minutos antes de subir al escenario anunciaron su baja debido a que Guy Lawrence sufrió un percance de salud.

Gossip Corona Capital 2021 reciba a más de 59 mil asistentes en su primer día

“Guy ha sufrido una seria intoxicación por comida y una infección estomacal. Estamos en la Ciudad de México, tenemos todo el día doctores entrando y saliendo tratando de que se sienta mejor pero no esta funcionando”, dijo su hermano Howard en una storie de Instagram.

La cancelación de Disclosure se sumó a la de St. Vicent y The Kooks, quienes en días anteriores comunicaron que no se podrían presentar este sábado. La primera porque un miembro de su banda dio positivo por Covid y la segunda porque su vocalista, Luke Pritchard, se convirtió en papá y regresó a su país para acompañar a su esposa en el quirófano.

El festival ofreció como compensación a quienes compraron un boleto individual para este sábado su entrada gratuita para el segundo día con el mismo boleto. Eso no aplica para quienes compraron un abono.

A pesar de esto, quien sí logró presentarse fue Tame Impala. El proyecto musical de Kevin Parker comenzó su actuación en punto de las 22:20 horas. Borderline fue uno de sus primeros temas, con los que atrajo la atención de los fans que iban llegando al escenario principal donde se presentaron. Elephant y The Less I Know Better formaron parte de su setlist.

Poco antes, en uno de los escenarios cercanos, LP ofreció su presentación. Debido a la cancelación de Disclosure, la cantante tuvo que posponer su show por dos horas, lo que provocó el descontento de algunos fans y provocó que algunos se retiraran. Pero quienes se quedaron disfrutaron la interpretación de sus éxitos Lost on you y When we we’re high, así como de su más reciente sencillo Angels.

En ese mismo escenario se presentó Bleachers, el proyecto musical encabezado por Jack Antonoff. El músico de New Jersey (famoso por producir la música de Taylor Swift, Lorde y Lana Del Rey), lleno de buena vibra y un pop muy bailable a sus fans, quienes pudieron escuchar Rollercoaster, I Wanna Get Better o Chinatown y How Dare You yo Want More.

El festival comenzó a las 14:30 con Hamzaa como acto principal. En el escenario dedicado a la música electrónica se presentó Goss, Fakear y !!!, quienes tuvieron que realizar un DJ set debido a la ausencia de uno de sus integrantes.

El Corona Capital aplicó los filtros sanitarios de toma de temperatura y uso de gel antibacterial y de cubreboca para sus asistentes, quienes además debían presentar su esquema de vacunación completo o en su defecto una prueba COVID negativa. Sin embargo, ya dentro la mayoría del público se despojó de las mascarillas. La sana distancia jamás existió.

Para esta que fue su onceava edición, el Corona Capital reunió a más de 60 mil espectadores. Este domingo se espera la actuación principal de Twenty One Pilots, Rüfüs Du Sol y Royal Blood.