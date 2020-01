Cinta de Salma Hayek estará en la Berlinale

BERLÍN. El actor español Javier Bardem y la mexicana Salma Hayek llegarán a una Berlinale que se realizará del 20 al 29 de febrero y cumple en esta edición 70 años bajo su nueva dirección, a cargo del italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Rissenbeek, quienes toman el relevo a quien durante 18 años fue su director, Dieter Kosslick.

Bardem es el protagonista de The roads not taken, un filme dirigido por la británica Sally Potter que cuenta en su reparto con Hayek, Elle Fanning y Laura Linney y que ha sido seleccionada entre las 18 aspirantes a los Osos del festival. Entre sus rivales estarán Siberia, del estadounidense Abel Ferrara, con Willem Defoe, y There is no evil, del iraní Mohammad Rasoulof.

De América Latina competirá El prófugo, el segundo largometraje de Natalia Meta, interpretado por Érica Rivas y con Cecilia Roth en su reparto. A través de ese filme, coproducido por México, regresa Argentina a competición tras seis años de ausencia.

Brasil luchará asimismo por los Osos con Todos os mortos, de Caetano Gotardo y Marco Dutra, una película que aborda la abolición de la esclavitud en ese país a través de cuatro mujeres.

Se estrena una sección destinada a los nuevos talentos, Encounters, que ha incluido entre sus 15 títulos a la argentina Isabella, de Matías Piñeiro, y a la franco-colombiana Los conductos, de Camilo Restrepo, en lo que a representantes hispanos se refiere.

No se han difundido los nombres del jurado que presidirá Jeremy Irons. Este año, el Oso de Oro de Honor será para la actriz británica Helen Mirren.