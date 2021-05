Cinta "Cautivo Eternamente" promete aterrorizar a México y el mundo

Luego de la exitosa producción de la cinta “When You Are Gone” en colaboración con el director Rafael Altamira, ahora la productora de cine tapatío Liz Díaz nos presenta “Cautivo Eternamente” un largometraje de terror filmado en el Reclusorio Sur ubicado en Ciudad Guzmán, Jalisco, que contó con la participación voluntaria de 15 personas privadas de la libertad, quienes forman parte del grupo teatral del penal dirigido por el maestro Alberto Pacheco, además del apoyo de Óscar Noé Gómez Curiel, inspector general del reclusorio.

La historia comienza con la detective Castro, quien investiga una serie de muertes dentro de la recién inaugurada cárcel de Caborca, donde cohabitan los criminales más atroces del país. Con la llegada de Juan, quien alega presunta inocencia tras el asesinato de su esposa, se desatan un sinnúmero de eventos paranormales que son una venganza sobre ciertos delincuentes.

En entrevista con El Occidental, Liz Díaz, el productor y guionista Jörg Stahl, el director Jonathan Sarmiento y el actor Edwin Ruiz platicaron los retos que se presentaron para la realización del filme, así como el trabajo que cada uno de ellos desempeño para que “Cautivo Eternamente” cobrará vida.

La idea de crear este filme, comenta Díaz, surgió luego de que Jörg estuvo de visita en Guadalajara en diciembre pasado, momento en el que se encontraban con el rodaje de la cinta “When You Are Gone” y platicando, llegaron a la conclusión de que su próximo proyecto sería una cinta de terror, la cual tuviera como principal escenario un centro penitenciario por lo que comenzaron con la búsqueda de las locaciones.

Con el apoyo de la Comisión de Filmaciones se contactaron con Roberto Lares Gil, director jurídico del Sistema Penitenciario de Jalisco, quien les sugirió filmar dentro del Reclusorio Sur en Ciudad Guzmán, en donde la logística y seguridad iban a ser mucho mejor manejadas, además de que se otorgaron todas las facilidades.

La experiencia en un centro de readaptación es completamente diferente a lo que imaginamos normalmente

“Agradezco profundamente a quienes formaron parte del crew por su gran trabajo así como a Gil Espejo y Alejandro Mendoza, managers de producción, quienes fueron una pieza fundamental para que la filmación de “Cautivo Eternamente” fuera posible", expresó Díaz.

Por su parte el director Jonathan Sarmiento señaló que “Cautivo Eternamente” tiene una mezcla de thriller y terror.

Para Sarmiento fue un reto dirigir a todo el cast, ya que se contó con grandes actores con los que se entendió a la perfección, tiene que ver con una conjugación de pasión tanto de los actores, la producción y el crew que se tenía por esta película y aparte tener a los PPL le resultó una experiencia única.

Jörg Stahl, productor y guionista de la cinta y quien estuvo trabajando de manera remota desde Alemania, compartió que para él fue un verdadero placer colaborar nuevamente con Liz Díaz en un proyecto de terror, asimismo, indicó que para la construcción del guion contó con el apoyo de la misma Liz así como de Alex Martínez, guionista tapatía logrando así una historia fascinante.

“Liz motiva a la gente a trabajar, ella me incentivo a desarrollar la idea y el guion, me hizo trabajar bastante en el desarrollo del guion”.

Para finalizar, el actor tapatío Edwin Ruiz compartió que trabajar nuevamente con Liz Díaz fue una gran experiencia para él y que interpretar a un personaje opuesto a su forma de ser representó un gran reto.

“Me siento muy agradecido por formar parte de este proyecto y lo que busco siempre es hacer las cosas bien, no defraudar a quienes confían en mí, dejar las banalidades a un lado. Esta vez me tocó interpretar al antagónico y me las tuve que ingeniar, me dejé guiar por el director y el resultado fue muy bueno”.

Edwin interpreta a “El Gallito Benítez”, hijo del Gallo Benítez un narcotraficante poderoso, quien, al contrario de su padre, lleva una vida un poco desordenada, y no le importa meterse en problemas.

Reparto

Jesús Hernández (Premio Jalisco Cultura 2018) Edwin Ruiz (quien interpreta al antagónico), Mario Iván Cervantes (uno de los mayores exponentes del teatro en Jalisco y protagonista de la cinta), Liz Sandoval quien interpreta a la detective Castro y quien además también es productora, Oswaldo Rada, Nicolás Vigneau, Miguel Magaña son algunos de los actores que forman parte de “Cautivo Eternamente”.

La filmación de “Cautivo Eternamente” duró 20 días, lo más complicado fue conseguir la locación para su producción.

Su realización se logró gracias a la unión de las productoras Jay R. Steel Productions (Alemania) y Díaz Films (México).

A la par se trabaja en la pre y la post producción por lo que la cinta podría estar lista muy pronto

Se pretende que la película se proyecte en las salas de cine, así como presentarla en festivales de género, festivales de terror y posteriormente en plataformas digitales.

