Cirque du Soleil, Luzia, comienza temporada en la Carpa Santa Fe

Majo Cornejo comenzó su carrera como corista de importantes artistas como Juan Gabriel o Enrique Bunbury, pero desde hace casi tres años lidera el show de Luzia, el espectáculo del Cirque Du Soleil inspirado en la cultura mexicana que hoy comienza temporada en la Carpa Soleil en Santa Fe.



Este espectáculo, que debutó en Montreal en abril de 2016, reúne los elementos más típicos de nuestro país: la flor de cempasúchil, la festividad de Día de muertos, animales como el jaguar o elementos clásicos como el mariachi y las marionetas.



“Es un show que se dedica a marcar el corazón de las personas que lo vienen a ver. Y más como mexicanos. No es porque trabajé aquí, pero me siento muy orgullosa de lo que habla este show. Aunque no estuviera en este show diría, ‘Qué bueno que alguien está hablando así de bonito alrededor del mundo de nuestro país’”, dice Majo Cornejo, originaria de la Ciudad de México, quién guía esta historia a través de 18 canciones.



Además de representar el talento y la cultura qué hay en nuestro país, Luzia “es un espectáculo hecho con mucho esfuerzo y mucho cariño. Es interesante venir a vernos reflejados por la mayor compañía de espectáculos, ver cómo el Cirque du Soleil decidió hacer un espectáculo sobre México de gran calidad”, comenta Gerardo Ballester, marionetista proveniente de Veracruz.



“El que tomarán a un país como inspiración hace particular a Luzia, porque hablar de la cultura nos conecta, nos hace un recordatorio de qué tan desconectados estamos con los demás”, añade este artista, quien trabajó junto con el ganador del Oscar, Eugenio Caballero, para el diseño de dos marionetas gigantes: un caballo y un jaguar.



Luzia, que ya se presentó previamente en Guadalajara y Monterrey, cuenta con 45 artistas en escena y un sinfín de elementos artísticos inspirados en nuestro país. Todos ellos pasan por la aprobación de Gracie Valdez, la directora artística de este show quien lleva diez años trabajando con la compañía circense.



Este es uno de los espectáculos más difíciles a los que Gracie ha tenido que enfrentarse, pues su interés principal era intentar mantenerse fiel a la realidad de la cultura mexicana. “Queríamos ser auténticos, asegurarnos que todo lo que se representará fuera real y bien recibido por la audiencia mexicana; que todos apreciarán en el show lo que realmente queríamos”.

El montaje, explica, es uno de los más difíciles de la compañía sobre todo por el manejo de tecnología “el uso de una cortina de agua en el escenario, incorporar las acrobacias tradicionales a la escenografía que incluye lluvia. Eso fue realmente difícil, pues implicó mucha investigación”.

Su trabajo se relaciona totalmente con el de Daniele Finzi Pasca, quien ideó este espectáculo luego de vivir diez años en México. “Queríamos celebrar cosas que él vio, circunstancias en las que estuvo, los lugares, sonidos, olores... Después de eso, el proceso de creación y escritura tomó alrededor de dos años con la escritura, las letras, el manejo de artistas, el desarrollo de acrobacias y demás”, apunta.



Luzia, del Cirque du Soleil, tendrá funciones hasta el 23 de diciembre. El costo de boletos va desde los 890 pesos hasta los 2 mil 490.